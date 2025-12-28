Gol con récord incluido: Lautaro Martínez le dio un triunfazo al Inter para ser líder de la Serie A

El Toro, máximo goleador de la actual edición de la liga italiana, convirtió el único tanto del elenco lombardo en la victoria ante el Atalanta.

El Inter dio un golpe de autoridad al vencer por 1-0 como visitante al Atalanta , por la fecha 16 de la Serie A italiana, con un gol decisivo de Lautaro Martínez . El conjunto dirigido por Cristian Chivu se quedó con un triunfo clave en un duelo exigente y reafirmó su gran momento futbolístico en el campeonato.

Con esta victoria, el elenco nerazzurro alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en la liga y llegó a los 36 puntos , lo que le permitió quedar como único líder del certamen. Por lo pronto, el elenco lombardo mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones, seguido de cerca por su clásico rival Milan, con 35 unidades; y Napoli, que suma 34 y no pierde pisada en la pelea. Juventus corre de atrás, con 32.

El Toro volvió a ser determinante y confirmó su rol de figura indiscutida en el equipo: marcó su noveno tanto en el torneo y se consolidó como el máximo artillero de la competición doméstica. Además, suma tres asistencias , lo que lo coloca como uno de los atacantes más influyentes del fútbol europeo en la temporada.

Espósito aprovechó un error defensivo de Atalanta y asistió al Toro Martínez, quien puso el 1-0 de Inter.





Con esos números, el bahiense igualó a Nicolás Paz como el argentino con mayor participación directa en conquistas en las cinco grandes ligas de Europa. Ambos acumulan 12 intervenciones, aunque con recorridos distintos: el ex Racing lo hizo con nueve festejos y tres pases, mientras que el volante del Como registra seis goles y seis toques decisivos.

El partido en Bérgamo fue parejo y disputado durante gran parte del desarrollo, con un primer tiempo sin emociones en el marcador. Atalanta intentó imponer intensidad y presión alta, pero se encontró con una defensa sólida del Inter, que supo resistir y esperar su momento para golpear.

La jugada clave llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, tras un error defensivo del equipo local. Sebastiano Esposito aprovechó la desatención y asistió al surgido en la Academia, quien quedó mano a mano y definió con una elegante cachetada con la cara externa de su botín zurdo para sentenciar el encuentro.

Con este gol Lautaro Martinez le dio la victoria por 0-1 ante Atalanta y quedó como máximo goleador de la Serie A.



Así esta la tabla de goleadores:



1.Lautaro Martinez (9)

2.Cristian Pulisic (8)

3.Nicolas Paz (6)

4.Rasmus Hojlund (6)



El gol no solo significó tres puntos vitales, sino que también ratificó el gran presente del capitán del Inter. Con el festejo de este domingo, Lautaro acumula cuatro partidos consecutivos marcando al menos una vez, con un total de cinco tantos en esa racha positiva que impulsa al conjunto del Viejo Continente.

Del líder de la tabla de goleadores al récord histórico en el Inter

En lo que va de la temporada, el campeón del mundo con la Albiceleste suma nueve celebraciones en la Serie A y lidera en soledad la tabla de tanteadores. Su escolta inmediato es Christian Pulisic, quien acumula ocho tantos y también atraviesa un buen momento en el Milan, principal perseguidor.

6 GOLES en los últimos 6 PARTIDOS por Serie A.

MÁXIMO GOLEADOR [9] del Calcio.

4° MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO [166] del Inter.

LÍDER de la Liga Italiana.



Así cierran el año Lautaro Martínez e Inter, que ya se alistan para el 2026.

El impacto del artillero bonaerense trasciende lo estadístico y se refleja en la historia del club: con este grito, alcanzó los 166 con la camiseta nerazzurra y se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico de la institución, un logro que refuerza su lugar entre los grandes ídolos contemporáneos del club.