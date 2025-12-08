Lo ridiculizó: la gambeta de Nico Paz que dejó tendido a Lautaro Martínez

El joven mediocampista que surgió en el Real Madrid brilló con un rápido giro que dejó sin respuesta al capitán del Inter de Milan.
Nico Paz atraviesa un presente soñado en el Como de Italia que lo ponen nuevamente en el radar de Real Madrid, club donde surgió futbolísticamente y se formó en las inferiores. Este domingo el habilidoso jugador que lleva la '10' en el equipo y es convocado a la Selección argentina sorprendió con una gambeta frente a Lautaro Martínez.
Fue en la solida victoria de Inter de Milán ante el Como por 4-0 donde el joven jugador de 21 años se destacó con una jugada a los 53 minutos del encuentro cuando la diferencia en el resultado era por la mínima. Paz recibió el balón frente al delantero y capitán del Neroazzurro, giró a toda velocidad y lo dejó sin respuestas.
Rápidamente el estadio se hizo eco de la jugada y se escuchó una reacción de sorpresa viendo que dejó abierto de piernas al delantero.
Mundial 2026: la Selección Argentina ya conoce días, horarios y sedes para la fase de grupos
Luego de que se celebrara el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, este sábado la FIFA oficializó los días, horarios y sedes para los partidos de la fase de grupos. En ese sentido, la Selección Argentina ya conoce el calendario para el Grupo J, que integra junto a Argelia, Austria y Jordania.
Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscan revalidar el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022, debutarán el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium, a las 22 horas.
El segundo partido del Mundial 2026 tendrá lugar en el Dallas Stadium, el lunes 22 de junio, desde las 14 horas ante Austria. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, nuevamente en el Kansas City Stadium, el sábado 27 de junio a las 23 horas.
El calendario del Grupo J que integra la Selección Argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (Martes 16/06) - 22:00 horas.
- Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium (Martes 16/06).
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Lunes 22/06) - 14:00 horas.
- Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium (Lunes 22/06).
Fecha 3
- Jordania vs. Argentina – Kansas City Stadium (Sábado 27/06) - 23:00 horas.
- Argelia vs. Austria – Dallas Stadium (Sábado 27/06).
El calendario completo del Mundial 2026
Jueves 11 de junio 2026
- 15:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 22:00 Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio 2026
- 15:00 Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium
- 21:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio 2026
- 18:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 00:00 Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver
- 21:00 Haití vs. Escocia – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 15:00 Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo 14 de junio 2026
- 13:00 Alemania vs. Curazao – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Houston Stadium
- 16:00 Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium
- 22:00 Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio 2026
- 12:00 España vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium
- 18:00 Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Atlanta Stadium
- 15:00 Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 21:00 Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Seattle Stadium
Martes 16 de junio 2026
- 15:00 Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 18:00 Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium
- 21:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
- 00:00 Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles 17 de junio 2026
- 16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L - Dallas Stadium
- 13:00 Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium
- 22:00 Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio 2026
- 12:00 Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium
- 15:00 Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium
- 18:00 Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver
- 21:00 México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio 2026
- 21:00 Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
- 18:00 Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium
- 00:00 Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- 15:00 Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium
Sábado 20 de junio 2026
- 16:00 Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium
- 20:00 Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium
- 13:00 Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium
- 00:00 Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio 2026
- 12:00 España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Miami Stadium
- 18:00 Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium
- 15:00 Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium
- 21:00 Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio 2026
- 17:00 Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 20:00 Noruega vs. Senegal – Grupo I - Philadelphia Stadium
- 13:00 Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 23:00 Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes 23 de junio 2026
- 16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium
- 19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium
- 13:00 Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium
- 22:00 Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio 2026
- 18:00 Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium
- 18:00 Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium
- 15:00 Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver
- 15:00 Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium
- 21:00 Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 21:00 Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio 2026
- 16:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium
- 16:00 Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 19:00 Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Dallas Stadium
- 19:00 Japón vs. Europa B – Grupo F - Kansas City Stadium
- 22:00 Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
- 22:00 Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio 2026
- 15:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium
- 15:00 Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium
- 23:00 Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Seattle Stadium
- 23:00 Egipto vs. Irán – Grupo G - BC Place Vancouver
- 20:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Houston Stadium
- 20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio 2026
- 17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium
- 22:00 Jordania vs. Argentina – Grupo J - Kansas City Stadium
- 22:00 Argelia vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium
- 19:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium
- 19:30 Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
16avos de final
Domingo 28 de junio 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
- Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Miércoles 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
- Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
Viernes 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
Octavos de final
Sábado 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
- 15:00 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles 15 de julio 2026
- 15:00 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Partido por el tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
- 17:00 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio 2026
- 15:00 Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium
