En un clásico caliente y repleto de tensión, Huracán le ganó bien a San Lorenzo

El Globo, con un tanto de Jordy Caicedo, se metió en zona de playoff y extendió a 9 años la racha de partidos sin derrotas en el Ducó ante su máximo rival.

Un Huracán que venía de andar irregular en el Torneo Apertura consiguió un triunfazo en el clásico ante San Lorenzo y se metió en zona de clasificación a los playoff: el Globo, que fue superior al Ciclón en el complemento, tuvo como principal figura a Jordy Caicedo, que convirtió el único tanto del encuentro y fue protagonista de las acciones más claras del encuentro. El Cuervo, con la derrota, lleva 9 años sin ganarle a su máximo contrincante en Parque Patricios .

El arranque del compromiso, que se desarrolló con un ambiente ideal tras un extraordinario recibimiento para Huracán , tuvo a los dos equipos con intenciones de ser protagonistas. La más clara fue para San Lorenzo , que no pudo capitalizar una acción concreta luego de un córner: la pelota le quedó a Alexis Cuello, que la agarró muy de arriba y desvió su disparo .

Al Globo le costó generar juego asociado y, pese al reclamo constante de Diego Martínez de saltear líneas por los costados, pocas veces pudo derribar el muro defensivo que planteó el Ciclón. Apenas algunas incursiones individuales de Jordy Caicedo , el más desequilibrante, pusieron en jaque a la zaga cuerva, que prácticamente no sufrió.

LO TUVO CUELLO TRAS EL CÓRNER Por ahora el clásico entre Huracán y San Lorenzo sigue igualado 0-0.

Los de Parque Patricios crecieron en intensidad y en presión, aunque les faltó profundidad a la hora de culminar las acciones: la mayoría de sus intentos fueron aproximaciones sin éxito, con la tensión que caracteriza a esta clase de partidos. Sobre el cierre de la primera mitad, Facundo Gulli probó con un tiro libre que se cerró y no encontró el arco.

Apenas empezó el complemento, el local mostró su mejor cara y construyó la mejor iniciativa colectiva en lo que iba del cotejo. Y terminó en gol: Emmanuel Ojeda lanzó un centro preciso a la cabeza de Caicedo, que a esa altura comenzaba a transformarse en figura, y sacó un testazo inmejorable para estampar el 1-0 desde las alturas.

CAICEDO ABRIÓ EL MARCADOR EN EL CLÁSICO



A los 4 minutos del segundo tiempo, Huracán pone el 1-0 ante San Lorenzo en el Ducó.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

Con la urgencia del resultado en contra, Damián Ayude movió el banco y dispuso el ingreso de Luciano Vietto, con el objetivo de tener más frescura en tres cuartos de cancha. Por lo pronto, su máxima carta de peligro seguía siendo Cuello, que casi iguala el marcador con una arremetida individual: sin pegarle al balón, se lo llevó puesto y lo estrelló en el poste ante la salida de Hernán Galíndez.

EL PALO LE DIJO QUE NO A SAN LORENZO



Cuello fue el protagonista de la jugada, que no pudo terminar en el empate parcial ante Huracán.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

San Lorenzo se quedó sin ideas y pasó a depender únicamente de un eventual error rival. Huracán aguantó con hidalguía a falta de 15 minutos e incluso incomodó con algún cabezazo aislado: las chances escasearon y todo parecía indicar que el Ciclón no tenía la llave para empatar el pleito. Al dueño de casa le bastó tiempo para errar una oportunidad inmejorable en los pies de Juan Bisanz, que pecó de egoísta y no le dio el pase a Caicedo cuando se hallaba solo. De la mano del ecuatoriano, el Globo se dio el gusto ante su histórico rival en el Ducó.

BISANZ TUVO EL SEGUNDO DE HURACÁN



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 8, 2026

El resumen de Huracán-San Lorenzo

Formación de Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Alejandro Martínez, Erik Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2020614968383574505&partner=&hide_thread=false ¡Así forma el Globo! pic.twitter.com/nZ1XwQC9GQ — CA Huracán (@CAHuracan) February 8, 2026

Formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Ignacio Peruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Gol: Jordy Caicedo (50').

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports.