Huracán y San Lorenzo disputan un nuevo clásico: hora, formaciones y TV

El Ciclón llega en un gran momento deportivo, mientras que el Globo muestra un rendimiento irregular, pero tendrá el respaldo de su gente.

San Lorenzo visitará este domingo a su clásico rival, Huracán , en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Pese a su gravísima crisis institucional, San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento deportivo , ya que tras caer en la primera fecha frente a Lanús, pudo reponerse para luego superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gracias a estos últimos buenos resultados, los dirigidos por Damián Ayude marchan quintos en la Zona A con seis puntos y a solo uno de los líderes, que son Lanús, Platense y Vélez.

huracan sl

Huracán, por su parte, tuvo un muy irregular comienzo de año, todavía no pudo sumar puntos e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El “Globo”, que tiene como director técnico a Diego Martínez, solo pudo empatar en condición de visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán, mientras que en la segunda fecha cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza como local.

Las últimas ediciones del clásico entre Huracán y San Lorenzo fueron muy igualadas, ya que empataron cuatro de los cinco enfrentamientos previos, mientras que el restante, que se dio en el Torneo Apertura 2025, quedó en manos del “Globo” por 2-0.

Las posibles formaciones de Huracán y San Lorenzo

Torneo Apertura

Interzonal - fecha 4

Huracán - San Lorenzo

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Federico Vera; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Erik Ramírez, Alejandro Martínez, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

El divertido momento entre un jugador de San Lorenzo y ESPN

Luciano Vietto fue noticia en redes sociales al publicar una historia en cuero dirigida a ESPN. El delantero de San Lorenzo lo hizo horas después de su debut ante Central Córdoba, a través de su cuenta de Instagram, mediante una imagen provocadora, para cumplir la promesa que había realizado tras un cruce con el medio por comentarios sobre su estado físico.

La imagen, subida desde su cuenta oficial (@lucianovietto), lo muestra sonriente frente a una parrilla encendida, sin remera, con un short color naranja y ojotas blancas. En sus manos sostiene una tabla de madera con grandes cortes de carne cruda, aparentemente asado o costillar, listos para ser cocinados, en una postal que no tardó en viralizarse.

El trasfondo de la polémica se originó antes del encuentro disputado en el Nuevo Gasómetro, cuando la cuenta de SportsCenter (ESPN) publicó una foto de Vietto realizando la entrada en calor con la leyenda “¿tendrá su debut?”. El encuadre de la imagen y la indumentaria ajustada generaron comentarios en redes sociales sobre su estado físico, situación que incomodó al futbolista.

vietto

Horas más tarde, ya cerca de la medianoche, Vietto reaccionó con dureza y apuntó directamente contra el medio. En otra historia previa había lanzado un insulto y advertido que subiría una foto “en cuero”, promesa que finalmente cumplió.

La publicación superó rápidamente las miles de visualizaciones y recibió el respaldo de numerosos hinchas de San Lorenzo, que celebraron la actitud del delantero en su regreso al fútbol argentino.