Otro show de Lautaro Martínez en el Inter: gol, errado insólito y ovación

El Toro marcó en el triunfo por 3-1 del elenco lombardo ante el Bologna, que le permitió volver a la cima del campeonato italiano.

Lautaro Martínez se consolidó como la gran figura en la victoria del Inter por 3-1 ante el Bologna , resultado que le permitió al conjunto de Cristian Chivu recuperar el liderazgo de la Serie A. El delantero bahiense fue determinante al registrar un gol de cabeza y brindar una asistencia, retirándose ovacionado del estadio Giuseppe Meazza. Con esta actuación, el capitán del equipo nerazzurri suma 10 tantos en 17 presentaciones y se afirma como el máximo artillero del campeonato italiano.

El marcador se abrió a los 39 minutos del primer tiempo gracias a una combinación iniciada por el ex Racing, quien asistió a Piotr Zielinski para la primera conquista de la tarde . Tras el descanso, el campeón del mundo amplió la diferencia mediante un tiro de esquina ejecutado por Hakan Çalhanolu, donde el argentino ganó en el área chica .

A pesar de su gran desempeño, el Toro protagonizó una de las jugadas más comentadas del partido al fallar una oportunidad inmejorable para estirar la ventaja. El delantero llegó cómodo y sin arquero frente a la meta, pero la potencia excesiva en su remate provocó que la pelota se estrellara contra el travesaño . No obstante, esa incidencia no empañó su labor colectiva ni su capacidad para asistir a sus compañeros, como ocurrió en una jugada posterior donde habilitó a Dimarco .

Las estadísticas de Lautaro en la presente temporada reflejan un nivel altísimo, acumulando 14 conquistas con la camiseta del conjunto lombardo entre todas las competencias. Este gol marcado ante el Bologna representa su segundo grito consecutivo tras haber convertido previamente frente al Atalanta el pasado 28 de diciembre. Gracias a este rendimiento, el equipo milanés alcanzó las 39 unidades en la tabla de posiciones, superando la línea del Milan y el Napoli para quedar como único puntero en soledad.

Santi Castro descontó para el Bologna

El encuentro finalizó con un descuento tardío de Santi Castro para su equipo, que se ubica en la séptima posición del certamen con 26 puntos. La victoria ratifica el excelente momento del equipo de Chivu, que dependía exclusivamente de los tres puntos para retomar la cima del torneo en esta decimoctava jornada. La regularidad del atacante bonaerense sigue siendo el pilar fundamental del Inter, mientras el jugador continúa escalando posiciones entre los máximos artilleros históricos de la institución italiana.