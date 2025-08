El bazar Para Ti ofrece descuentos del 50%: mirá los precios

Luego de que LMNeuquén anunciara este domingo la baja de la persiana del bazar de Walter Ramín (93 años), la noticia se compartió entre miles de neuquinos y muchos de ellos no tardaron en llegar hasta el local.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (6) Sebastián Fariña Petersen

No hay discriminación a la hora de comprar, los visitantes se llevan de todo. Cubiertos, platos, ollas, sartenes, budineras, termos. Las góndolas van quedando vacías.

Por lo que sus vendedores dijeron que si bien el plan es estar abierto hasta el último sábado de este mes, aclararon que eso será si es que queda mercadería.

Precios

Walter Rosales, uno de los trabajadores más antiguos del comercio contó a LMNeuquén que los descuentos que pusieron para la despedida son muy importantes.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (2) Sebastián Fariña Petersen

Los productos que se lleven con efectivo recibirán un descuento del 50%, si se opta por pagar con débito el descuento llegará al 35% sobre los precios de lista y con tarjeta de crédito 30%.

No todos los productos de las góndolas tienen precios, pero a los clientes no parece importarles demasiado ya que se llevan igual lo que quieren y esperan la larga fila hasta llegar a la caja, ver su valor y luego pagar.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (8) Sebastián Fariña Petersen

Entre el sector de vajilla, los platos de postre de cerámica quedaban con el descuento de efectivo en 2400 pesos cada uno; los platos hondos o playos en 8 mil pesos cada uno, las tazas con platito en 6 mil pesos.

Las budineras en 5500 pesos, las flaneras en 4500 pesos, una sartén de teflón a 20 mil pesos, sartén de tamaño grande a 120 mil y un wok de hierro a 130 mil pesos.

Las copas de vino, champaña y de agua a 1950 pesos cada una. Los cubiertos por docena arranca en 8400 pesos. Los termos Lumilagro quedan en 9250 pesos.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (9) Sebastián Fariña Petersen

Clientes

El Bazar Para Ti estuvo lleno durante toda la jornada en la que arrancó su despedida y entre sus clientes no solo había necesidad de comparar sino de alguna manera también de despedirse de un comercio tan tradicional que muchos conocen desde hace décadas.

"Yo siempre venía a comprar acá las cosas lindas. Conozco este lugar desde que vine en el 85 a vivir a Neuquén. Acá vine a comprar mi primera pava, mi jarro de acero inoxidable, cuando me casé. Me acuerdo que una colega me dijo las cosas lindas y de calidad las venden acá", dijo Judith, vecina de Centenario, quien estaba emocionada por el cierre de este bazar y se iba con una tetera de porcelana.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (12) Judith consiguió la tetera que buscaba. Sebastián Fariña Petersen

La mujer destacó lo "familiar" del negocio y recordó al dueño que siempre estaba al frente del bazar. "Es una lástima que con los años las cosas familiares y tradicionales se van perdiendo", se lamentó.

Otra vecina, Margot, contó que llegó al bazar a las 11 con la expectativa de mirar las ofertas y dos horas después aún seguía adentro. Eligió una fuente para horno y un fuentón para comprar y esperaba en la fila para pagar.

SFP Bazar para Ti cierre liquidacion gente comprando (13) Sebastián Fariña Petersen

"Me enteré el cierre por el diario y la noticia me pareció un pco triste porque cierra un negocio de tantos años. Pero bueno acá estamos aprovechando. Me llevo un poco de todo", conto Inés de Villa María.

Rosa de Melipal recordó que lo triste fue que primero había cerrado la juguetería Papá Noel, de la misma firma, y ahora Para Ti. "Yo los conozco desde chiquita. Qué pena que se vayan, es gente que uno conoce hace tantos años. Yo compré acá los vasos, la loza, todo", contó la mujer, nacida y criada en Neuquén, quien comentó que no entiende qué cambió en la sociedad que ahora compra cosas solo por lo barato y no por la calidad.

Entre los productos que más se llevan estuvieron los cubiertos Tramontina de madera que quedan en 16 mil pesos la docena, luego vasos, copas y ollas. El horario de atención en este último mes será de 9 a 18.

A pesar de las demoras y las largas filas, primero para entrar, y luego para pagar, la mayoría de los clientes disfrutaban de recorrer por última vez los pasillos de este tradicional bazar que quedará en la memoria de la mayoría de los neuquinos.