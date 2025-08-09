Fuerte accidente: una camioneta fuera de control en plena Leloir chocó contra un camión

El violento choque ocurrió este sábado a la mañana. Testigos del hecho contaron detalles sobre lo sucedido.

Los protagonistas del accidente fueron el conductor de una furgoneta Peugeot Partner y un camión Iveco Daily.

Un choque marcó el comienzo de este fin de semana en el Alto neuquino, luego de que un joven chocara contra un camión de reparto que estaba estacionado durante las primeras luces de este sábado.

Según pudo conocer LMNeuquén, los protagonistas del accidente fueron el conductor de una furgoneta Peugeot Partner y un camión Iveco Daily. El primero de estos transitaba con sentido oeste-este por la calle Leloir al 2300, este sábado por la mañana; mientras que el camión se encontraba estacionado mientras su chofer entregaba insumos en un comercio de la zona.

Aunque aún no se conoció información oficial sobre la dinámica ni los motivos del choque, algunos testigos ocasionales habrían indicado que el conductor de la furgoneta se habría salido de su carril, aparentemente tras quedarse dormido al volante, lo que lo llevó a impactar al camión de reparto.

Qué dijo la Policía sobre el siniestro

Cerca del mediodía, desde la Policía se confirmó que el hecho ocurrió a las 07:40 y sus protagonistas, aunque indicaron que no fue necesaria la intervención de Tránsito.

"Personal de Comisaría 1° intervino realizando diligencias de rigor. Se intercambian datos entre los conductores por los daños materiales ocurridos. No intervino tránsito policial. No hubo traslado de personas por parte del SIEN", comunicaron, dando un cierre a la ampliación por el hecho, que no pasó a mayores. No se confirmó qué desencadenó el choque.

choque leloir (1)

Insólito choque entre una "zorra" ferroviaria y una camioneta

El viernes al mediodía se registró un insólito accidente de tránsito: una zorra que transitaba por las vías del tren a la altura del barrio Militar fue impactada por una camioneta nueva que cruzaba la calle. A raíz del choque, se registraron daños materiales en ambos vehículos y la consecuente interrupción del trabajo de los operarios de Ferrosur Roca.

El siniestro ocurrió en calle Manuel Bejarano y vías, a la altura de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Neuquén (AFUVEN) y cerca de la Terminal de Ómnibus. A causa de la colisión, la camioneta quedó en el medio de las vías, desviada hacia el centro y la máquina descarriló.

Si bien una ambulancia del SIEN arribó al lugar de manera preventiva, Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, confirmó a LMNeuquén que no hubo heridos y destacó la necesidad de mayor atención de los automovilistas ante la peligrosidad de los cruces de trenes.

choque zorra camioneta vias del tren (3)

De acuerdo al móvil de LU5, la Policía interrumpió el tránsito por la calle Bejarano en ambos sentidos durante un lapso de tiempo prudencial para mover la camioneta y la maquinaria antes de que pasara el Tren del Valle. Los operarios víctimas del accidente quedaron apostados a ambos lados de la vía.

"Se nos cruza una camioneta que no nos vio, venían distraídos", precisó uno de los ocho operarios que iban a bordo del vehículo de Ferrosur consultado sobre la dinámica del choque. También agregó que pese al gran golpe que sufrieron "gracias a Dios estamos todos bien".

A su vez, agregaron que todo sucedió cuando iban sobre el paso a nivel y ya estaban traspasando la bocacalle. "Se cansaron de tocar la bocina", advirtieron.