Un auto la atropelló y se dio a la fuga: quedó tirada en el asfalto y le robaron la moto

La mujer sigue en rehabilitación por una fractura en el pie. No tiene datos del conductor ni del paradero de su moto.

El 30 de marzo fue un día fatídico para Silvina, una vecina de Neuquén capital que denunció su grave accidente en una entrevista televisiva: esa mañana, cuando viajaba en moto hacia el trabajo, un auto la atropelló y se dio a la fuga mientras ella quedó tirada sobre el asfalto. Pero el drama no terminó ahí: tras subirse a la ambulancia, la Policía no custodió su moto y se la robaron y por eso hoy, cuatro meses más tarde, sigue sin movilidad y sin datos de la persona que la atropelló.

Un impactante video muestra el choque que la tuvo como protagonista. El impacto fue en la esquina de las calles Las Gaviotas y Pilar : un auto blanco impacta contra la moto que conducía Silvina, la arroja por los aires y la deja tirada sobre el asfalto, a metros del cordón cuneta. Después, aminora apenas la marcha, pero sigue su curso, con la moto enganchada entre las ruedas, y dobla a contramano en la siguiente esquina.

“Iba camino al trabajo y me topé con esta persona, la saqué barata porque tuve fracturas en el pie izquierdo pero, como se ve en el video, pudo haber sido peor. Gracias a Dios el casco no se me salió y no sé de qué manera caía que no me fracturé los brazos“, dijo la mujer en una entrevista con Canal 7.

ACCIDENTE CANAL V

La mujer aclaró que estuvo consciente en todo momento y aclaró que la primera la primera en verla y asistirla fue una vecina de la cuadra, que llamó a la Policía y la Ambulancia. Aunque recibió atención por sus lesiones, criticó el accionar policial, que no hizo el resguardo correspondiente de su vehículo.

El robo de su moto

“Vinieron de la Comisaría 16. Mi moto había quedado a dos cuadras yendo para el Oeste. El vehículo se metió en contramano en la primera esquina y la moto se desprendió sola porque el vehículo nunca paró”, dijo y agregó: “Yo me fui en la Ambulancia y los policías quedaron al resguardo de mi moto pero ellos no la resguardaron, entonces alguien se la llevó la de calle. A las dos horas, cuando llegó Tránisto, se encontraron con que la moto no estaba”.

Según su relato, sólo supo de esta irregularidad más de una semana después, cuando realizó la denuncia.“Recién ocho días después pude afirmar el pie para hacer algún trámite, fui a hacer la denuncia del siniestro y pensé que la moto estaba ahí. Me dijeron que no había moto porque les informaron que un familiar mío se la había llevado, pero nada de eso había pasado“, indicó.

“La Policía nunca le pidió a esa persona datos para verificar si el que se llevaba la moto era familiar mío“, se lamentó.

La mujer explicó que la moto era su medio de movilidad para llegar al trabajo y hoy, cuatro meses después del choque, todavía no tiene información sobre su paradero, aunque sí supo que el rodado quedó tirado a dos cuadras de la esquina del impacto, y sin daños de gravedad.

“Tengo fotos de la moto y sé que se rompió solo lo del medio, la baulera y esas cosas. Pero con un poco de plata se arreglaba, era una moto nueva de un año y cuatro meses“, afirmó.

El conductor que huyó y no se hizo cargo

Para Silvina, lo más preocupante es que hoy, a cuatro meses del accidente, todavía no tiene respuestas ni cobertura por sus lesiones o la pérdida de su moto.

La mujer sigue en rehabilitación por su fractura del pie izquierdo a través de la ART, ya que el choque ocurió cuando iba camino al trabajo. Sin embargo, pese a que hay un impactante video en donde se registra el auto que la chocó y, por lo tanto, su patente, nadie tomó cartas en el asunto para que el conductor se responsabilice por los daños y lesiones provocados.

“En Tránsito dijeron que tenían la patente, y que lo pasarona Fiscalía, pero ahí me dijeron que no tenían ningún dato. Está el video y la patente, pero nadie se hace cargo de la moto, ni de mis lesiones“, aseguró.

La neuquina pidió que el conductor se haga responsable, ya que consideró que su caso podría haber sido más grave. “Te atropellan, te matan, te dejan tirado y nadie hace nada“, dijo y aclaró que decidió salir a hablar de su caso tras conocer el accidente de Centenario, en el que murió una mujer que había dejado a su hijo en el colegio.