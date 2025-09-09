¿Qué dijo el Registro Civil de Neuquén sobre el problema con los pasaportes fallados?

Cientos de pasaportes argentinos fueron detectados con irregularidades. Qué pasará con quienes están en las horas previas de un viaje al exterior.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectó anomalías en la tinta de seguridad utilizada en esa documentación.

El Gobierno Nacional pidió a miles de ciudadanos argentinos que devuelvan de inmediato sus pasaportes , ya que se detectaron fallas en la fabricación que comprometen su seguridad . El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectó anomalías en la tinta de seguridad utilizada en esa documentación.

En este sentido, desde el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén junto a RENAPER, instaron a la comunidad a consultar si su pasaporte requiere una revisión técnica para garantizar su validez e informó así sobre el procedimiento de verificación de pasaportes.

Según indicaron las autoridades, la serie de pasaportes alcanzados corresponden a la serie " AAL" , dentro de un rango que abarca más de 200.000 documentos : desde AAL314778 hasta AAL346228, entre AAL400000 y AAL607599, y de AAL616000 a AAL620088.

Paso a paso, cómo verificar si el pasaporte tiene fallas

Según informó este martes el Gobierno de Neuquén a quienes deseen verificar si su pasaporte es uno de los que se encuentra afectado, el Registro Nacional puso disposición un ChatBot, que funcionará de herramienta oficial para consultas.

A través del número +54 9115126-1789, los ciudadanos podrán verificar si su pasaporte se encuentra autorizado para su uso o si requiere de una revisión técnica.

Para realizar la consulta, se debe acceder a la herramienta, seleccionar primero la opción B, luego elegir la opción D e ingresar el número de pasaporte, y finalmente volver a la opción B para completar el procedimiento.

Si el sistema determina que el pasaporte necesita revisión y el titular tiene un viaje próximo, deberá presentarse con antelación en las oficinas del organismo nacional, donde se realizará el cambio inmediato y sin costo alguno.

Además se aclaró que los puntos habilitados para este trámite de demanda espontánea incluyen las oficinas de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, dentro de sus horarios de atención al público.

Por último, quienes no tengan un viaje en los próximos días y su pasaporte requiera revisión, podrán acudir a las oficinas del Registro Civil, donde se gestionará la reposición en un plazo de hasta cinco días hábiles, sin costo alguno.

La falla en los pasaportes argentinos

Desde el Gobierno reconocieron este "incidente" aunque no sabe con certeza cuáles son los pasaportes que están mal. Solo sabe que están en esas franjas de series antes mencionadas. Los pasaportes que más riesgos corren de estar comprometidos son aquellos emitidos en los últimos años, especialmente en consulados del exterior.

Según indicaron, los impresos en esas tandas "pueden verse aleatoriamente comprometidos", aunque aclaró que "este problema no se presenta en la totalidad de las impresiones".

Desde la Casa Rosada informaron que este problema -invisible al ojo humano- se debe a la tinta suministrada por una empresa alemana "que ha sido el proveedor exclusivo de las máquinas durante los últimos 12 años". Aunque es el primer incidente de este tipo que ocurre en todo este tiempo.

Qué se debe hacer con el pasaporte

-Verificá el número de serie: si está dentro de los rangos mencionados, lleva el documento al RENAPER o al consulado más cercano.

-Reemplazo gratuito: en caso de que tenga la falla, el organismo entregará un nuevo pasaporte sin costo.

-Viajes urgentes: si tenés un vuelo próximo o una cita para una visa, podés pedir un pasaporte de emergencia gratuito para evitar problemas.

Ante las reiteradas consultas sobre qué se debe hacer en caso de tener un vuelo al exterior en las próximas horas, desde el RENAPER se están respondiendo las consultas a través de la cuenta oficial de Instagram. Allí aclaran cómo proceder y llevaron tranquilidad a los viajeros.