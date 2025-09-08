Detectan fallas en los pasaportes argentinos: cuáles son los números afectados y qué se debe hacer

El Gobierno Nacional dio a conocer la falla en la tinta de seguridad del pasaporte. Pueden llegar a ser 200 mil los argentinos afectados.

El Gobierno pidió con urgencia a los ciudadanos argentinos que devuelvan ciertos pasaportes que podrían tener defectos de seguridad.

El Gobierno Nacional pidió a miles de ciudadanos argentinos que devuelvan de inmediato sus pasaportes , ya que se detectaron fallas en la fabricación que comprometen su seguridad . El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectó anomalías en la tinta de seguridad utilizada en esa documentación.

Según estimaron, se trata de entre 5.000 y 6.000 documentos afectados aunque podrían llegar a ser hasta 200 mil defectuosos , con el problema no solo administrativo y legal de las personas afectadas, sino el perjuicio económico para la Argentina por tener que volver a gastar en la impresión.

El Gobierno pidió con urgencia a los ciudadanos argentinos , tanto en el país como en el exterior, para que devuelvan ciertos pasaportes que podrían tener defectos de seguridad .

La advertencia alcanza a documentos de la serie AAL, dentro de estos rangos numéricos:

-AAL314778 hasta AAL346228.

-AAL400000 hasta AAL607599.

-AAL616000 al AAL620088.

La tinta de seguridad, la gran falla del pasaporte argentino

Desde el Gobierno reconocieron este "incidente" aunque no sabe con certeza cuáles son los pasaportes que están mal. Solo sabe que están en esas franjas de series antes mencionadas.

Según indicaron, los impresos en esas tandas "pueden verse aleatoriamente comprometidos", aunque aclaró que "este problema no se presenta en la totalidad de las impresiones".

Fuentes oficiales indicaron que Migraciones y Cancillería trabajan en conjunto para garantizar el tránsito de los ciudadanos mientras se emite la reposición de los pasaportes. A su vez, quienes deban viajar con urgencia pueden solicitar un pasaporte de emergencia sin cargo. Posteriormente, podrán tramitar un nuevo pasaporte ordinario.

Desde la Casa Rosada informaron que este problema -invisible al ojo humano- se debe a la tinta suministrada por una empresa alemana "que ha sido el proveedor exclusivo de las máquinas durante los últimos 12 años". Aunque es el primer incidente de este tipo que ocurre en todo este tiempo.

Pasaportes defectuosos: cómo identificar la falla y qué se deben hacer

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó que un lote de pasaportes argentinos presenta una falla vinculada a la tinta de seguridad, lo que podría generar inconvenientes en controles migratorios. Aunque el problema no es visible a simple vista, sí puede detectarse en verificaciones más exhaustivas.

Los especialistas recomiendan observar el estado general del documento. Señales de alerta son las manchas o desgaste irregular, tinta borrosa, páginas desalineadas, alteraciones en el sello holográfico o en la foto del titular.

Si bien estos elementos no garantizan detectar la anomalía de la tinta, pueden servir como indicio para acudir a una revisión.

Qué hacer si tu pasaporte está afectado

Quienes tengan pasaportes dentro de la serie señalada deberán acercarse a una oficina del RENAPER en la Argentina o al consulado argentino en el exterior. Allí podrán verificar si el documento tiene la falla.

En caso de confirmarse, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo. Para quienes necesiten viajar de manera urgente, se entregará un pasaporte de emergencia válido para salir del país sin problemas.

Las autoridades recomiendan contar con otros documentos de identidad -como el DNI- o un pasaporte de otro país.