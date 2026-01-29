¿Es por el calor? Por qué hay tantos autos incendiados en los últimos días y recomendaciones para evitarlo

Desde Bomberos Voluntarios advirtieron sobre los riesgos por modificaciones eléctricas y errores al intentar apagar el fuego.

El aumento de autos que terminaron incendiados en Neuquén y la región en la última semana activó un gran interrogante en la población: por qué se prenden fuego los vehículos . Si bien no hay una sola respuesta, las razones pueden ser varias , desde fallas mecánicas hasta las altas temperaturas que se registran especialmente en verano.

Casos como el del Peugeot 206 que se prendió fuego y terminó destruido en la Ruta Provincial N° 67 de Centenario , la camioneta Volkswagen Sharan que terminó ardiendo en un impresionante incendio en Moquehue, a la vera de la Ruta 11, o el reciente caso de una Ecosport que se prendió fuego en el Paseo de la costa aumentaron la preocupación.

En diálogo con LM Neuquén , el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, advirtió que gran parte de estos siniestros se origina por modificaciones eléctricas mal realizadas , instalaciones fuera de norma y acciones incorrectas de los conductores al intentar controlar el fuego.

Álvarez remarcó que cualquier intervención en un vehículo debe realizarse con personal autorizado y respetando la normativa vigente. “La gente tiene que revisar el vehículo con personas autorizadas. Si hace alguna modificación, debe estar encuadrada dentro de la reglamentación que indica el seguro”, señaló.

incendio auto moquehue

Las principales causas de incendios vehiculares

Según explicó el jefe del cuartel, la mayoría de los incendios que se registran en autos suele suceder por instalaciones genéricas, ajenas al sistema original del modelo, como equipos de audio y sistemas de iluminación modificados (neón o xenón).

En esa línea, especialistas argumentan que los desperfectos eléctricos o mecánicos suelen generar cortocircuitos en el sector del motor o el tablero, que suelen manifestarse de manera repentina mientras el vehículo está en circulación. A estos factores se suma la falta de mantenimiento preventivo y el sobrecalentamiento, agravado durante el verano, cuando las altas temperaturas incrementan el riesgo de fallas.

Álvarez detalló además que la instalación de antenas Starlink genera inconvenientes por la falta de medidas de seguridad correspondientes. Muchos usuarios conectan estos dispositivos directamente a 12 voltios o utilizan inversores de corriente que transforman la energía de la batería en 220 V.

"Ese tipo de instalaciones tiene que llevar fusibles en la batería, para que ante cualquier inconveniente se queme el fusible y no se genere un cortocircuito o un principio de incendio", explicó.

incendio auto paseo de la costa

¿Qué hacer ante la presencia de fuego en el auto?

Desde Bomberos Voluntarios de Centenario también alertaron sobre una reacción frecuente y peligrosa: abrir el capot apenas se detecta fuego. “La gente para y abre el capot, y eso lo único que hace es alimentar el incendio, darle oxígeno”.

Álvarez explicó que mientras el vehículo está en movimiento, el fuego suele mantenerse contenido por el flujo de aire, pero al detenerse y abrir el compartimiento del motor, las llamas crecen rápidamente. Por eso, la recomendación es abrir el capot lo mínimo indispensable, solo para aplicar el extintor.

Además, las autoridades insistieron en la importancia de contar con extintores en condiciones. Los matafuegos se vencen cada un año, deben recargarse y estar correctamente ubicados.

"El extintor tiene que estar a mano, pero también bien asegurado, para que no se convierta en un elemento contundente o un proyectil en caso de un choque", indicó.

Un auto se prendió fuego en pleno Paseo de la Costa

Finalmente, el jefe del cuartel subrayó que la prevención es la herramienta principal para evitar incendios vehiculares. Mantenimiento adecuado, instalaciones eléctricas reglamentadas y saber cómo actuar ante una emergencia pueden marcar la diferencia.