Incendio de un auto en la Ruta del Petróleo: un Peugeot 206 se prendió fuego y quedó destruido

Un vehículo se incendió por completo en la Ruta 67 durante la madrugada del domingo. La rápida maniobra que hizo el conductor.

Incendio de un vehículo en la Ruta del petróleo. Foto: Centenario Digital.

Un incendio vehicular generó alarma en la Ruta Provincial N°67, conocida como la Ruta del Petróleo , durante la madrugada de este domingo. Un Peugeot 206 que circulaba desde la ciudad de Neuquén hacia Centenario se prendió fuego por completo y terminó con daños totales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, a unos cinco kilómetros de la calle Benito Machado, cuando el conductor advirtió que el vehículo comenzaba a incendiarse. Según manifestó el propietario, el fuego se habría originado a partir de una falla eléctrica.

De acuerdo a lo que consignó el portal Centenario Digital, el automovilista logró orillarse a tiempo al costado de la ruta, pero en cuestión de minutos las llamas avanzaron de manera incontrolable y consumieron gran parte del rodado, sin posibilidad de ser sofocadas con medios propios.

SFP Ruta 67 del petroleo (9).JPG La Ruta 67, conocida como Ruta del Petróleo, tiene unos 22 kilómetros desde la Autovía Norte hasta el cruce con la Ruta 51. Sebastian Fariña Petersen

Personal policial de la Comisaría Quinta que se encontraba de recorrida en la zona tomó intervención inmediata y dio aviso a los Bomberos, que acudieron al lugar con una dotación a cargo del móvil 19. Al arribar, se encontraron con el automóvil envuelto completamente en llamas, con afectación total de la carrocería.

Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se propagara hacia la banquina o la vegetación lindera, en una traza clave para el tránsito diario y la actividad petrolera del área metropolitana.

Incendio en la Ruta del Petróleo: de película

Si bien el siniestro no provocó interrupciones prolongadas del tránsito, la escena generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el sector en ese horario. El vehículo quedó totalmente destruido.

El hecho no es nuevo en época de verano en los vehículos y vuelve a poner el foco en el mantenimiento preventivo, especialmente del sistema eléctrico de los vehículos, y en la necesidad de extremar precauciones al circular por rutas de alto tránsito. Sobre todo durante la noche y la madrugada, cuando este tipo de situaciones puede derivar en riesgos mayores.

Borracho al volante en Mari Menuco

El intenso movimiento hacia la zona de los lagos por las altas temperaturas se vio empañado por un grave incidente vial. Este sábado, pasadas las 17:30, se registró un fuerte choque en la Ruta 51 a la altura del kilómetro 27, causado por la irresponsabilidad de un conductor que circulaba en estado de ebriedad.

vuelco auto camino mari menuco (1) Un borracho al volante causó un accidente camino a Mari Menuco en la Ruta del Petróleo.

Según informaron fuentes policiales, citadas por Centenario Digital, un auto Ford Focus que transitaba en sentido oeste-este terminó volcando a un costado de la banquina.

En el vehículo viajaba un hombre de 46 años junto a una mujer de 49, ambos con domicilio en la localidad de Centenario.

Al lugar del siniestro arribaron rápidamente efectivos de la Comisaría 49 y personal de Tránsito de Villa Obrera. También trabajó una ambulancia del Hospital de San Patricio del Chañar, que asistió a los ocupantes por diversos golpes y cortes sufridos durante el impacto.

La indignación creció cuando los uniformados de Tránsito realizaron el test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó que el hombre circulaba con 1,22 gramos de alcohol en sangre.

Además, se constató que no poseía licencia de conducir, por lo que las autoridades procedieron a aplicarle una doble multa por las infracciones cometidas.