Policiales
La Mañana choque en cadena

Choque en cadena de cinco vehículos en la ex Ruta 22 frente a la terminal: caos de tránsito

Un accidente vial complicó el tránsito este martes a media mañana. El siniestro se produjo a la altura del semáforo de Solalique.

Esta mañana alrededor de las 9:20 se registró un choque en cadena sobre la Avenida Mosconi, ex Ruta 22, y Solalique, donde cinco autos y camionetas quedaron involucrados. Debido a la extensión del siniestro se produjo una larga fila de vehículos que de acuerdo a lo relevado llegó hasta calle El Cholar.

El hecho ocurrió a la altura de la Terminal de Ómnibus, en el semáforo que ordena el tránsito para acceder a la vía principal. El mayor colapso de la ruta se dio en la mano de Plottier a Neuquén, con autos varados hasta la altura del Casino Magic.

Por este motivo, para descomprimir y permitir el avance de los vehículos, desviaron el tránsito por colectora, a la altura de la empresa Tecpetrol, según informó LU5.

Noticia en desarrollo

