Un conductor ebrio recorrió las calles de Neuquén en una Amarok sin una rueda y con la llanta incendiada

Vecinos vivieron minutos de pánico cuando una camioneta circuló con la llanta al ras del pavimento, generando chispas y fuego.

La tarde del domingo en el barrio 14 de Octubre, en Neuquén , se vio sacudida por un estruendo que se oyó a varias cuadras y que hizo salir a vecinos alarmados. Una camioneta Volkswagen Amarok avanzaba por calle Troitinho sin una de sus ruedas delanteras, mientras la llanta golpeaba de lleno contra el pavimento y desprendía chispas en cada metro . Al volante iba un hombre en estado de ebriedad.

El incidente no comenzó allí. Según relataron testigos, la Amarok venía de protagonizar un accidente previo en la zona de Mercantiles. Pese al daño sufrido y a las condiciones totalmente inseguras del vehículo, el conductor decidió seguir circulando por distintos sectores de la ciudad, hasta ingresar al 14 de Octubre con la camioneta ya prácticamente incontrolable.

El sonido metálico, repetitivo y violento alertó a quienes se encontraban en sus casas. La escena generó preocupación inmediata.

Amarok borracha (1)

Las chispas que salían desde el tren delantero, el humo y el desgaste extremo de la llanta crearon un escenario de riesgo que motivó el aviso urgente a las autoridades. Una dotación policial llegó al sector mientras distintos residentes intentaban identificar la trayectoria del vehículo en fuga.

Un raid por varios barrios y una persecución improvisada

Con el correr de los minutos, los vecinos comenzaron a reconstruir el recorrido que había hecho el conductor alcoholizado. Allí cobraron relevancia los testimonios de personas que siguieron la secuencia desde otros puntos de la ciudad.

“Salí y me encontré con la cubierta incendiada”, contó a LM Neuquén un vecino del barrio, que presenció parte del episodio. “Después me dirigí hacia el final de la calle acompañando al móvil policial. Ahí nos enteramos de todo el raid de la camioneta, porque además lo seguían desde otro barrio, dos motos y un auto, que supongo deben haber visto cuando chocó en otro lugar y se dio a la fuga”.

Según este testigo, la cubierta encendida quedó en la intersección de Troitinho y Del Pin, a una cuadra de donde la camioneta fue avistada. El trayecto previo, indicaron, habría comenzado en el barrio Terrazas de Neuquén, donde también circuló con severos daños y un comportamiento errático.

Amarok borracha (2)

El alcohol al volante, nuevamente en el centro del accidente

El episodio desató indignación en el 14 de Octubre y reavivó la discusión sobre el consumo de alcohol al volante. La combinación de imprudencia, una fuga tras un choque y la decisión de continuar manejando un vehículo en condiciones mecánicas críticas expuso a todo el barrio a un riesgo extremo.

“Pudo haber sido una tragedia”, lamentaron los vecinos, que insistieron en la necesidad de fortalecer los controles y sanciones para evitar situaciones similares. La maniobra temeraria con la que el conductor ingresó al sector, sumada al recorrido previo por otros barrios de la ciudad, dejó en evidencia el peligro al que quedaron expuestos peatones, automovilistas y familias que se encontraban en la vía pública.