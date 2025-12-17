Una mujer envenenó a sus 28 mascotas y se suicidó: qué reveló la autopsia

Solo ocho animales lograron sobrevivir al ataque de su dueña y fueron puestos a resguardo gracias a la intervención de vecinos.

La mujer de Mar Del Plata usó el mismo veneno que le dio a sus mascotas para quitarse la vida.

Un episodio estremecedor conmociona a Mar del Plata . Una mujer de 64 años fue hallada sin vida luego de haber envenenado a sus 28 mascotas en su vivienda del barrio Parque Hermoso. De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima habría utilizado la misma sustancia tóxica para quitarse la vida tras matar a los animales.

El hecho fue descubierto por vecinos del barrio ubicado a las afueras de Mar del Plata que notaron movimientos extraños en la humilde vivienda de la mujer , ubicada sobre la calle 200, entre 11 y 9.

Según informó la prensa local, algunos residentes relataron que vieron a la mujer cuando manipulaba la sustancia tóxica que le habría dado a sus animales, pero otras personas aseguraron que la vivienda simplemente se volvió silenciosa sin la presencia de las mascotas que habitualmente deambulaban por la zona.

Finalmente, alguien llamó al 911 para que personal de la Policía Bonaerense y del SAME acudieran a ver qué pasaba en la casa.

Los efectivos policiales entraron a la casa forzando la puerta principal porque la dueña nunca contestó la puerta. Una vez adentro la encontraron todavía con vida, pero inconsciente, con signos de intoxicación. La mujer murió poco después de que el personal del SAME la encontrara.

Junto a ella estaban los cadáveres de al menos 16 perros y 12 gatos, y hasta un chimango que había muerto en una jaula. Apenas ocho animales sobrevivieron al envenenamiento masivo, pero tres están en observación porque siguen delicados. Una vecina del barrio los recibió en su casa.

La autopsia de la mujer de 64 años que envenenó a sus animales y luego se mató al tomar la misma toxina reveló que sufrió una falla multiorgánica provocada por la intoxicación.

Según indicaron medios locales, todavía faltan realizar estudios complementarios y análisis de laboratorio para saber con precisión qué sustancia causó la intoxicación.

El caso es investigado por el fiscal de Mar del Plata Alejandro Pelegrinelli, quien ya lo caratuló como "averiguación de causales de muerte".

Allegados a la mujer afirmaron que no tenía antecedentes psiquiátricos ni problemas con el uso de sustancias, y sobre ella no pesaba ni una sola denuncia por maltrato animal.

Activistas por los derechos animales anunciaron eventos en la ciudad de Mar del Plata para generar conciencia sobre los efectos de la acumulación compulsiva de mascotas.

