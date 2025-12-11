Insólito: el chofer de un viaje de egresados dio positivo de alcoholemia y sus reemplazos también

Los jóvenes estaban por emprender viaje hacia Bariloche. La empresa negó que estuvieran alcoholizados.

Estudiantes del 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva tuvieron que demorar su viaje de egresado s luego de que choferes del micro en el que viajarían hacia Bariloche, dieran positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles en la ciudad de Oliva en Córdoba , cuando los adolescentes se encontraban listos para partir hacia la ciudad rionegrina, pero una serie de incidentes alteró por completo el inicio del tan esperado viaje de egresados .

El operativo se realizó en la Terminal de Ómnibus de la ciudad a pedido de los padres, que exigieron que los conductores fueran testeados antes de emprender el viaje. Tras comprobarse que ambos tenían alcohol en sangre, los dos choferes fueron multados en el acto .

viaje de egresados cordoba

El test de alcoholemia a los choferes se hizo dos veces y volvió a dar positivo

El episodio generó tanto enojo como preocupación por parte de las familias afectadas. La jueza de Faltas de Oliva, Marina Bassano, confirmó que se labraron las actas correspondientes y que las licencias fueron inmediatamente retenidas.

Además, se inició un proceso administrativo que prevé multas económicas e inhabilitación para conducir. "Esto es gravísimo. Los choferes profesionales tienen limite de alcohol cero desde siempre", remarcó Bassano.

colectivo viaje de egresados

César Salvatori, secretario de Gobierno de Oliva, confirmó que la jefa de Tránsito repitió el test y volvió a dar positivo. "Se les hizo un segundo control y también dio positivo”, detalló.

Tras la intervención de la jueza de Faltas Bassano, se emitió una orden de inhabilitación para los choferes, que además deberán pagar una multa cercana a los $800.000. El plazo de la inhabilitación se definirá en los próximos días.

Según contó Orieta, mamá de uno de los egresados, la empresa no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido ni mencionó los test positivos. Para validar el funcionamiento de los aparatos, se realizó un test al director del colegio, quien no consume alcohol y es padre de uno de los estudiantes.

El resultado fue 0.0, lo que confirmó que los dispositivos funcionaban correctamente. "Evidentemente, los equipos funcionan", afirmó la madre de un egresado.

Qué dijo la empresa a cargo del viaje de egresados

Desde la empresa Flecha Bus confirmaron luego del episodio que la demora del viaje de egresados de dos cursos de un colegio secundario en Oliva se debió a fallas en el alcoholímetro, pese a que los padres confirmen que no sería este el caso.

"Nos encontramos con que el aparato que hacía los controles estaba roto; no calibraba bien y daba a todos los choferes como positivos", señaló Sebastián Cañellas, de la gerencia de Comunicaciones de la compañía, en diálogo con Cadena 3.

alcoholemia.png

A raíz de este incómodo momento que atravesaron, reveló que "los cinco choferes que enviamos dieron negativos. Lo que estaba mal era el aparato", confirmó Cañellas. La situación generó una demora de alrededor de siete horas y fuerte preocupación entre las familias. "Es importante que quede claro que el problema no eran los choferes", remarcó el responsable de la empresa.