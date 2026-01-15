Un aire acondicionado "partido al medio" generó sorpresa en el Cementerio Municipal de Centenario

Vecinos que detectaron una instalación poco habitual, donde un solo equipo quedó dividido entre dos ambientes tras romper una pared interna.

Una escena poco común generó sorpresa y comentarios entre vecinos de Centenario que se acercaron en los últimos días a realizar trámites administrativos, ya que en el interior del Cementerio Municipal, una oficina exhibe una instalación de aire acondicionado que no pasó desapercibida: el equipo fue colocado de manera tal que una mitad quedó en un ambiente y la otra mitad asoma hacia la oficina contigua.

La situación se conoció luego de que ciudadanos que concurrían al lugar tomaran fotografías del interior del edificio. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente, generando sorpresa no solo por la forma en que fue colocado el equipo, sino también por tratarse de una dependencia municipal, donde se espera que las obras y adecuaciones sigan criterios técnicos y funcionales seguros.

El hecho ocurrió en las oficinas administrativas del Cementerio Municipal de Centenario , un espacio de atención al público al que vecinos asisten de manera habitual para realizar distintos trámites. Allí, al ingresar a una de las dependencias, se observa que una pared interna fue intervenida para permitir la colocación del aire acondicionado, que quedó instalado de manera transversal entre dos espacios cerrados.

Según se pudo ver en las imágenes difundidas, para montar el equipo fue necesario romper parte del muro que divide ambas oficinas. El resultado es un aparato “partido” entre dos ambientes, con una porción del equipo en cada lado de la pared, sin que quede claro cuál de los dos espacios recibe de manera efectiva la climatización principal.

cementerio-centenario.jpg

Esta particular disposición fue la que despertó mayor curiosidad y cuestionamientos. Técnicos que observaron las fotos señalaron que intentar climatizar dos oficinas con un solo equipo, instalado de esa forma, no solo resulta ineficiente desde el punto de vista técnico, sino que también puede generar un mayor consumo energético y un funcionamiento deficiente del sistema.

Además, remarcaron que los equipos de aire acondicionado están diseñados para operar en un único ambiente, con determinadas condiciones de circulación de aire. Dividir su instalación entre dos oficinas separadas por una pared puede afectar el rendimiento, la durabilidad del equipo y el confort térmico en ambos espacios.

Repercusiones de la peculiar decisión

Más allá del aspecto técnico, la repercusión del caso se explica también por el contexto. Se trata de un edificio público, financiado y mantenido con recursos municipales, lo que llevó a vecinos a preguntarse bajo qué criterio se decidió realizar la obra de esa manera y si existió algún tipo de evaluación previa antes de intervenir la pared interna del inmueble.

Aire acondicionado en el cementerio de Centenario (1)

Algunos ciudadanos señalaron que la imagen transmite una sensación de improvisación, especialmente en un lugar donde se realizan trámites sensibles y donde diariamente trabajan empleados municipales. Otros, en tanto, apuntaron a la falta de explicaciones oficiales sobre la obra y su finalidad concreta.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre los motivos que llevaron a realizar la instalación de ese modo ni si la obra forma parte de una adecuación más amplia de las oficinas del Cementerio Municipal. Tampoco se informó si se prevén modificaciones para corregir o mejorar la climatización de los espacios afectados.

Mientras tanto, las fotografías continúan circulando entre vecinos y en redes sociales, convirtiendo a esta instalación poco habitual en tema de conversación en la ciudad.