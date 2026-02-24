Impactantes imágenes: se derrumbó el techo de Aeroparque por la fuerte tormenta

Todo ocurrió en la zona de embarque. Testigos relataron que el agua “estalló” tras la caída del techo.

Un intenso temporal se registró en la noche del lunes en Buenos Aires, que oc asionó inundaciones de algunos sectores y provocó además de otras complicaciones, un importante derrumbe en el Aeroparque Jorge Newbery. Por estas horas aun rige una alerta de nivel amarillo por tormentas en distintas partes del país.

Según se pudo confirmar, en las últimas horas se registró la caída de parte del techo en la zona de embarque internacional , en el primer piso, en una zona gastronómica donde funcionan dos locales.

Se conocieron imágenes del peligroso momento, el cual fue registrado por una testigo que se encontraba en el lugar. Allí se puede ver e l desprendimiento que se produjo tras la intensa tormenta que afectó a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el relato, el techo habría cedido por la acumulación de agua, lo que generó primero el colapso de la estructura y luego una violenta caída de agua hacia el interior del edificio.

Testigos indicaron, según publica Radio Mitre, que el agua “estalló” tras la caída del techo, provocando una fuerte descarga en el interior de la terminal. No se reportaron heridos.

El impacto de las fuertes lluvias y los daños en Aeroparque

Desde la empresa concesionaria del Aeropuerto Jorge Newbery aclararon que "No hubo daño estructural. No hubo caída de estructura. Solo colapsó el desagüe por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo".

Se derrumbó el techo de Aeroparque por el temporal

Por su parte, Aeropuertos Argentina emitió un comunicado donde detalló que "debido a las intensas lluvias que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 0:50 horas se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta de la terminal de Aeroparque".

"Dicho desborde filtró sobre el área de asientos de un local gastronómico por lo que rápidamente se procedió a vaciar el espacio de forma preventiva y a retirar las placas del área afectada. La filtración fue contenida y el sector quedó completamente limpio y habilitado para continuar con su normal operación cerca de las 3 am", señalaron.

Alerta roja del SMN por tormentas intensas

El momento más crítico de la tormenta se registró poco después de la medianoche, cuando la intensa lluvia, acompañada por fuertes vientos e intensa actividad eléctrica en toda la zona lindante con el aeropuerto, llevó a la declaración del Alerta Roja, señaló NA.

Debido al temporal, en municipios del sur del conurbano como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, se reportaron calles anegadas. Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una serie de alertas amarillas a nivel nacional, que incluía a la Ciudad y 14 provincias.

Mientras el Alerta Roja está vigente, todas las operaciones terrestres y los movimientos de aeronaves en el aeropuerto, incluido el embarque, desembarque, estacionamiento de aeronaves, manejo de equipaje y todas las actividades de apoyo, se mantienen suspendidas.

Esto provocó que los aviones que aterrizaron pocos minutos después de la medianoche, debieron permanecer en pista, con sus pasajeros a bordo sin poder descender, hasta tanto cesara el Alerta.

En el caso del vuelo 5019 de Flybondi, que provenía de Córdoba y aterrizó a las 0,15 de hoy, los pasajeros debieron quedarse en el avión hasta poco después de las 2,30 de la madrugada, cuando la tormenta dio un respiro y se pudo concretar el desembarco.

Lo mismo ocurrió con un par de vuelos de Jetsmart que venían de Iguazú y Córdoba y otro de Aerolíneas que había partido desde Ushuaia.