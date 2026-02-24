"Es ridículo": Bullrich cuestionó el paro de la AFA por la denuncia contra Chiqui Tapia

La senadora se sumó a las críticas por la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura en medio del avance de la denuncia de ARCA contra el presidente de la AFA.

Los referentes de la Asociación del Fútbol Argentino decidieron suspender toda la fecha del fútbol argentino en el fin de semana del domingo 8 de marzo. La medida alcanzaría a todas las categorías que dependen de AFA, empezando por primera división.

El respaldo explícito llega en pleno desarrollo de una causa judicial que investiga un desfalco millonario donde se apunta contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia . Según la denuncia del organismo recaudador, se habrían retenido y no depositado aportes impositivos y de la seguridad social por la escandalosa cifra de más de $19.000 millones, en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

En este complejo contexto que involucra al fútbol y la política, quien salió al cruce de esta medida es la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Este mediodía brindó declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación e indicó que es " ridículo que pare el fútbol".

En el marco de la causa, la querella de ARCA había convocado a la AFA y a Claudio "Chiqui" Tapia el próximo 5 de marzo, mientras que el tesorero Pablo Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.

"Es ridículo": Bullrich cuestionó el paro de la AFA

"Es confundir la institución con sus conductas, ridículo"

Según la fiscalía, las auditorías con deuda fiscal millonaria llevaban la firma conjunta de Tapia, el secretario general y el tesorero, quienes -de acuerdo con la acusación- contaban con "la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales" debido a los ingresos declarados: $45 mil millones en 2024 y $453 mil millones en 2025.

Es "ridículo que pare el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia. Es confundir la institución con sus conductas, ridículo", repitió de forma contundente Bullrich.

toviggino tapia malaspina comité afa

Desde la conducción de la AFA y los clubes de Primera División sostienen que la medida es la "gota que colma el vaso" frente a lo que consideran un hostigamiento sostenido hacia la entidad y sus dirigentes.

Qué se sabe sobre la suspensión que realizó la AFA

Los máximos referentes de los clubes, encabezados por Claudio Tapia, sentaron postura frente a la tormenta judicial y fiscal que sacude a la AFA.

Los dirigentes decidieron suspender toda la fecha del fútbol argentino en el fin de semana del domingo 8 de marzo. La medida alcanzaría a todas las categorías que dependen de AFA, empezando por primera división.

La intención de los dirigentes es manifestar su resistencia a lo que consideran una persecución. El torneo Apertura tendrá este martes el comienzo de la fecha 7, el último fin de semana de febrero se jugará la octava y la novena sería la de la otra semana.

La Asociación del Fútbol Argentino sale al cruce: su defensa sostiene que la totalidad de la deuda se encuentra cancelada, argumentando que tanto el capital como los intereses por eventuales demoras fueron abonados en los plazos correspondientes, negando de plano la existencia de una "retención indebida".