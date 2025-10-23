Choque en cadena en la ex Ruta 22: dijo que era ex policía, estaba borracho, sin seguro y quedó demorado

Tres autos protagonizaron el siniestro este jueves a la mañana. El conductor se negó a realizarse el test de alcoholemia y fue demorado por resistencia a la autoridad.

Esta mañana alrededor de las 7:30 el tránsito sobre la multitrocha sufrió una alteración cuando tres autos chocaron en la mano de Plottier hacia Neuquén. Afortunadamente, no se registraron lesionados, aunque el conductor que provocó el choque por alcance, quien dijo ser ex integrante de las fuerzas de seguridad y estaría en estado de ebriedad, comenzó un altercado y quedó demorado.

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió altura del Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6, generando un momento de tensión entre los conductores de un Fiat Chronos, un Renault Logan, ambos blancos, y un Peugeot 208 gris. En primera instancia, al descender de los vehículos comenzaron una discusión. Finalmente, resolvieron el altercado e intercambiaron sus respectivos seguros.

No obstante, tras un apretón de manos, el hombre mayor de edad, quien conducía el último auto, marca Peugeot 206 gris, intentó agredir a la familia del auto que trasladaba a una niña a la escuela . Se trataba de un remis, un auto de alquiler, que fue impactado directamente por el Peugeot.

choque multitrocha borracho

El mayor punto de tensión ocurrió cuando intervino la Policía, quienes colocaron un cono para reducir la velocidad ante la intensa circulación en esa franja. En aquel momento, el hombre comenzó a "chapear" con su supuesto rango de subcomisario retirado. Los efectivos lo retuvieron en el lugar para realizar el alcotest, pero se negó. Por su parte, el tránsito redujo la velocidad pero no se vio interrumpido porque el incidente ocurrió sobre la banquina.

¿Qué resultado dio el alcotest?

En diálogo con LM Neuquén, Felipe de la Fuente, informó que la intervención de tránsito ocurrió a través del requerimiento de la Comisaría 17, alertados por un choque en Avenida Mosconi y Chaco.

La dinámica establecida en el lugar es que los tres vehículos circulaban en sentido cardinal este y al llegar a Chaco, el Renault perdió el control, ocasionando la colisión por alcance.

"Cuando se controla la documentación, se establece que el conductor, una persona de unos 65 años, conducía sin seguro", confirmó de la Fuente, y agregó que al momento de intentar realizar el control alcotest se tornó agresivo negándose a todo tipo de procedimiento y diligencia".

De esta manera, ante la negativa al test de alcoholemia, por protocolo se consideró que el test positivo, se lo demoró y trasladó a la Comisaría 17 por resistencia a la autoridad. En relación a los otros dos vehículos no hubo irregularidades, ni personas lesionadas.

En cuanto al trascendido de que sería policía retirado de las fuerzas de seguridad, De la Fuente indicó que el tema está bajo investigación: "al momento del procedimiento refirió ser retirado de la fuerza policial de la provincia de Río Negro, pero surge que no tenía credencial que acreditara tal circunstancia, por lo tanto, personal de Comisaría 17 está tratando de averiguar si efectivamente es o no personal policial retirado".