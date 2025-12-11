La fiesta de la Patagonia en la que preparan una torta y la comen un año después

Se realizó en Trevelin, Chubut , la segunda edición de la Fiesta de la Torta Negra Galesa. Aunque el nombre indique lo contrario, es un invento argentino.

Con la realización de la segunda edición de la Fiesta de la Torta Negra Galesa del Valle 16 de octubre, en la localidad de Trevelin , provincia de Chubut , la colectividad de descendientes del País de Gales del valle del río Chubut -la más numerosa de la Patagonia- llevó adelante la tradición de compartir la torta elaborada un año antes, y que había sido presentada en la edición de 2024.

“La torta negra galesa es algo muy nuestro, diferente a la versión de la costa. Es una tradición que se mantiene viva y refleja cómo las primeras familias que llegaron al valle conservaron sus costumbres, adaptándolas a los ingredientes que aquí encontraban”, destacó María Esther Evans, integrante de la Asociación Galesa 16 de Octubre , durante el evento realizado el fin de semana último.

En el marco de esa celebración compartió la torta elaborada el año anterior por Melva Tardón, que había sido cuidadosamente conservada, mostrando a los presentes una de las costumbres galesas más singulares: preparar tortas que pueden guardarse y disfrutarse incluso un año después.

Una creación de los galeses de la Patagonia

La torta galesa tiene su origen en la Patagonia argentina, a mediados de 1860, gracias a las familias que se instalaron en la provincia de Chubut. Los inmigrantes sumaron una tradición al país que continúa siendo muy popular. En Gales, incluso, la llaman “torta patagónica”.

Harina, manteca, azúcar negra, frutas secas, pasas de uva, cáscara de naranja, miel y alguna poción secreta hicieron el milagro de esta torta, que no lleva leche, ya que, si la tuviera, no se podría guardar tanto tiempo.

Torta Galesa.jpg La torta galesa nació en la década de 1860 en la Patagonia.

¿Por qué se puede comer incluso un año después de haber sido preparada? Es que los ingredientes de la torta galesa tienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes que impiden el crecimiento de crecimiento de hongos y bacterias.

Además, el licor empleado en su preparación contribuye a mantener la humedad y frescura de la torta, lo que le permite conservarse hasta por un año si se almacena en condiciones adecuadas.

Para que dure más tiempo, se recomienda guardarla en un recipiente hermético, en un lugar fresco y oscuro.

Baile, canto y una torta para el año próximo

La fiesta incluyó además un emotivo bautismo, cuya protagonista fue la pequeña Gwen Jones. En tanto, la torta del bautismo de este año fue elaborada por María Esther Evans, mientras que la Casa de Té Nain Maggie presentó una torta galesa de gran tamaño para compartir y que la degustaran todos los presentes.

En la Capilla Bethel de Trevelin también hubo también dos visitas guiadas y presentaciones artísticas a cargo de Karen Evans, acompañada en guitarra por Pedro Etchemaite, la Escuela de Danzas Galesas de Jessica Jones y el Coro de María y Merlin de Oro. El cierre fue con un baile participativo guiado por la escuela de Jessica Jones.

Participaron productores y tortas negras de Trevelin, Aldea Escolar, Gaiman, Los Cipreses, 28 de Julio, Trelew y Puerto Madryn, consolidando a esta fiesta como un encuentro que une a todo el valle en torno a su historia, su identidad y sus sabores.

La celebración —organizada por las Secretarías de Cultura y Educación, Producción y Turismo de la Municipalidad de Trevelin, junto a la Asociación Galesa 16 de Octubre, y con el apoyo del Ministerio de Producción del Chubut— contó con la presencia del intendente de Trevelin, Héctor Ingram, autoridades provinciales, productores y referentes culturales de toda la región.