Va camino a unir Ushuaia a Alaska a pie, solo y tirando de un carro de 30 kilos

Cristian Orozco salió hace 55 días de Tierra del Fuego. Su objetivo es completar la hazaña en 18 meses y recaudar fondos para 20.000 kits escolares.

Un colombiano va camino a unir Ushuaia a Alaska a pie, solo y tirando de un carro hecho en Comodoro Rivadavia

Hace 55 días, el colombiano Cristian Orozco inició su recorrido para llevar adelante una hazaña: unir Ushuaia y Alaska corriendo, sin ninguna ayuda, tirando él mismo de un carro en el que lleva sus elementos y provisiones.

En su paso por la provincia de Chubut , el youtuber y atleta aficionado de 45 años, nacido en el Valle de Cauca, tuvo un inconveniente que pudo haber arruinado su plan o, como mínimo, demorarlo mucho más de lo previsto. Lo salvó una familia emprendedora de Comodoro Rivadavia.

“Somos una familia fierrera”, le reconoció Leonardo Purins, tornero al frente de una pyme familiar comodorense, al medio local Adnsur.

Purins había entrado en contacto con Orozco de manera casual a partir de una consulta porque el colombiano necesitaba una pequeña batería portátil.

Poco después de ese primer encuentro, habría otro mucho más importante para las necesidades del youtuber.

El carro de Cristian Orozco, fabricado en Comodoro Rivadavia El carro de Cristian Orozco, fabricado en Comodoro Rivadavia.

En una parte especialmente complicada del camino, el carro en el que llevaba sus cosas prácticamente se había desvencijado y requería de los servicios del taller comodorense.

Fue al pasar por el Pico Salamanca, una elevación de casi 600 metros ubicada a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, sitio distintivo para los amantes del trekking de media y alta difcultad, donde “se le rompió toda la parte de las ruedas”, según contó el tornero.

Un carro totalmente nuevo

La rotura de esa parte obviamente clave del carro abrió camino a una reconstrucción casi total. Nada de parches sino un dispositivo fabricado prácticamente desde cero.

"(Cristian) me dijo si nos animábamos a hacer el carro y le dije que sí, se lo hacíamos", relató Leonardo.

Cristian Orozco en la tornería Purins de Comodoro Rivadavia Cristian Orozco en la tornería Purins de Comodoro Rivadavia.

El resultado del trabajo de la pyme especializada en tornería, soldaduras especiales y hasta trabajos de fresado y movimientos de suelo, fue un carro preparado para soportar todo, empezando por los aproximadamente 25.000 kilómetros hasta el gélido estado norteamericano, pero también los caminos, ripios, trepadas y climas extremos que pueda encontrar en el trayecto.

Purins no tiene dudas acerca de que su nuevo amigo colombiano va a completar la hazaña “Salió desde Ushuaia, llegó a Comodoro caminando y va a llegar a Alaska. Va a llegar, va a llegar industria comodorense", afirmó.

El camino de la hazaña

Orozco no será el primero ni -seguramente- el último que una la ciudad más austral del mundo con el punto más septentrional de los Estados Unidos, pero lo que distingue su iniciativa es el hecho de llevarla a cabo completamente solo.

No hay personal de asistencia, vehículos que vayan acompañando su caminata ni portador alguno que lleve sus cosas. Son solo él y su carro fabricado en Comodoro Rivadavia, en una gesta que, según calcula, le demandará entre 17 y 19 meses.

Su objetivo no pasa solo por la superación personal. Al mismo tiempo, a través de la fundación Corre Cris Corre, busca recaudar fondos para 20.000 kits escolares destinados a niños colombianos.

En la web de la fundación hay un mapa interactivo en el que se puede ver su progreso diario. Este lunes 4 de mayo, el mapa lo muestra a Cristian Orozco todavía en Chubut pero casi llegando al cruce de la Ruta Nacional 3 con la Ruta Provincial 1. Con carro nuevo y ya más de 30 kilómetros al norte de Pico Salamanca.