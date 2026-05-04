Tras el arresto de Nadir "Ñoqui" Vera y Erick Encina, la pesquisa apunta a una presunta organización criminal en Comodoro Rivadavia. Las principales hipótesis.

Doble homicidio mafioso en Chubut: la Policía detuvo a dos sospechosos pero cree que los mandaron.

La Justicia de Chubut dictó la prisión preventiva de Nadir Adriel “Ñoqui” Vera y Erick Isaac Encina, los principales sospechosos de haber cometido el doble crimen mafioso contra Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, el 22 de abril último en Comodoro Rivadavia.

El juez penal Martín Cosmaro dispuso que Vera y Encina permanecieran detenidos, en principio, por un mes mientras avanza la investigación del hecho, enfocada principalmente en el clan Vera , una familia mafiosa de Comodoro Rivadavia enfrentada con los Nieves , otro clan vinculado con el delito.

Más allá del arresto de los sospechosos, fuentes de la Policía de Chubut sostuvieron la hipótesis de que los detenidos pudieron haber ultimado a Nieves y Asencio , pero cumpliendo órdenes de otra persona.

Durante la audiencia de control de detención se relató lo ocurrido en la madrugada del 22 de abril y el fiscal Julio Puentes afirmó que no hubo ningún tipo de enfrentamiento previo al crimen, sino que los asesinos fueron directamente a matar a Nieves.

Rodrigo Nieves 1200 Rodrigo Nieves, una de las víctimas del doble homicidio en Comodoro Rivadavia, Chubut.

El funcionario judicial dijo que a las 3.14 de esa mañana, un Volkswagen Vento que circulaba por la calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle, se detuvo a la par del vehículo en el que estaban las víctimas y desde dentro del VW efectuaron 13 disparos.

Nieves, quien debía declarar al día siguiente en un juicio por el himicidio de su hermano Matías -por el cual está detenido e imputado Agustín Vera-, murió en el acto.

Asencio fue subida a una ambulancia que la trasladaría al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, pero falleció pocos minutos después. Había conocido a Rodrigo pocos días antes y estaba en el auto con él por casualidad.

Qué dijo el jefe de Investigaciones de Comodoro Rivadavia

“No fue un enfrentamiento armado, fueron ultimados en el auto sin defensa”, aseguró el fiscal, y sostuvo la misma hipótesis que el jefe policial a cargo de la investigación: que los detenidos “fueron enviados a matar a Nieves”.

El jefe de la División de Investigaciones Policiales de Comodoro Rivadavia, Javier Orellano, había explicado previamente que la causa ya no se centra únicamente en los presuntos autores materiales.

Agustina Asencio Agustina Asencio estaba con Rodrigo Nieves cuando lo asesinaron. También murió.

“Tenemos un cúmulo de evidencia muy potente que nos permite sospechar que la autoría intelectual corresponde a una tercera persona”, aseveró el comisario.

Orellano agregó que la línea investigativa actual apunta precisamente a determinar quién estuvo detrás del ataque y por qué motivo lo ordenó.

Megaoperativo, arrestos y presuntos implicados

Las detenciones del “Ñoqui” Vera y Erick Encina se produjeron el viernes último durante un megaoperativo o n 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Comodoro Rivadavia.

El comisario contó que los arrestos tuvieron lugar tras un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar el vehículo utilizado por los atacantes, reconstruir su recorrido y determinar el lugar donde fue abandonado tras el hecho.

Dijo, asimismo, que mediante las cámaras se detectó también la participación de otras personas que habrían colaborado en la logística del crimen.

La hipótesis de que habría una organización criminal detrás del ataque se refuerza por una presunta vinculación con el narcomenudeo, una línea que también forma parte de la investigación en curso, aunque, más allá de todo esto, subyace el histórico enfrentamiento entre los Vera y los Nieves, que con los homicidios de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio ya suma más de media docena de muertes a lo largo de los años.