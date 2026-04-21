Jorge Rial puso fin a su romance y se conocieron los escandalosos motivos
El conductor televisivo decidió finalizar el romance junto a María del Mar Ramón. Qué sucedió.
Jorge Rial y María del Mar Ramón le pusieron punto final a la relación amorosa que mantuvieron durante tres años por un contexto que impedía tener un normal funcionamiento de la pareja. Cuando los rumores se hacían fuertes, la pareja lo confirmó en diálogo con LAM.
“María tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera”, contó el conductor del programa de espectáculos dando como principal motivo de la ruptura a los proyectos laborales que tienen en carpeta cada uno de ellos.
Esta situación fue la principal y no se trataría de la aparición de una tercera persona en discordia ni nada de eso. De hecho, según trascendió, la ruptura habría sido en buenos términos desde las partes. "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar”, dijo María en diálogo con el programa que se emite por América TV.
Cuál es la situación
Es que el periodista sigue con sus proyectos laborales enfocados en la televisión en el país, mientras que la escritora se embarcó en una propuesta que la aleja de la presencia de quien era su pareja. Por lo laboral, tuvo que irse del país para empezar una vida en el exterior.
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