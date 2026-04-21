Campi reveló cómo duerme y dejó a Mario Pergolini boquiabierto

El humorista Martín Campilongo, o conocido comúnmente en el mundo artístico como Campi , dejó a todos boquiabierto en el programa Otro Día Perdido (ODP) que conduce Mario Pergolini con una insólita revelación que nadie se la esperaba y generó risas. Fue un detalle de su intimidad lo que terminó sorprendiendo a todos.

Todo inició cuando el reconocido conductor le preguntó detalles sobre su intimidad a sabiendas que tiene algunos métodos necesarios para dormir, y el humorista reveló que tiene que dormir con toallas y medias. "Tiene que estar todo a oscuras. No puede entrar nada de luz”, contó sobre uno de los detalles necesarios para dormir.

Por otra parte, contó que utiliza la toalla para taparse los ojos debido a que la utilización de antifaces le provoca malestar. "Cuando estoy en hoteles por ahí viste que no estoy en mi casa mi casa tengo persiana y tapa la que entra por abajo de la persiana”, sumó en su relato contando detalles.

Embed

Sin embargo no fue todo ese relato el que decantó en una sorpresa particular, sino que tanto Mario como Rada y Evelyn Botto prestaron suma atención cuando confesó que, si no duerme con esas características “amanece con fiebre”.

El insólito pedido de Mario Pergolini a Callejero Fino sobre los velorios tumberos

Callejero Fino fue uno de los tantos invitados que estuvieron en el living del programa Otro Día Perdido (ODP), para dialogar en un particular mano a mano con el histórico conductor Mario Pergolini con el fin de indagar con profundidad sobre la vida del artista. Tras un repaso de su trayectoria como músico, el artista habló sobre la despedida tumbera que suele hacerse en distintos ciudadanos en barrios populares.

“Es algo que pasa. Mucha gente, cuando alguien muere, hace estas cosas. El velorio ya se ve desde otro ángulo: ya no es todo tristeza, sino que también se ve desde el lado de la alegría, de que la persona ya no sufre más”, dijo al ser consultado por el conductor y se refirió al videoclip que realizó y generó preocupación: “Fuimos a un velorio y cantamos un par de temas. Llevamos armas porque así se hacen”.

Cuando el conductor le preguntó si este tipo de productos creados lo encasillan, esbozó: "Esta es la realidad, es lo que pasa. Quizá otros tienen otro tipo de realidad, pero la nuestra se ve así o peor. No me parece mal mostrarlo porque todo el mundo tiene que saber lo que pasa; no es todo lindo”.

Embed

El pedido de Mario al conocer el ritual

"Cuando yo me muera, si están, háganlo, por favor. Corran a mi familia y empiecen. Desde el cielo me voy a matar de risa y voy a decir: ‘Mirá la cara que tiene mi mujer’”, dijo el conductor entre risas sobre el ritual.