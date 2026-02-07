La reflexión de Gimena Accardi tras su separación de Nicolás Vázquez: "No me voy a enamorar nunca más"

Gimena Accardi rompió el silencio tras su separación de Nicolás Vázquez y compartió detalles del proceso emocional que atraviesa luego de casi dos décadas de relación. La actriz se mostró vulnerable al reconocer que, a siete meses del fin del vínculo, todavía se encuentra transitando una etapa de profunda introspección. Sobre los temores que le genera el futuro sentimental y la barrera de su edad, confesó: "Siento que no me voy a enamorar nunca más, tengo 40 ya" .

El proceso de sanación requirió incluso de acompañamiento profesional para poder asimilar el impacto de la ruptura en su vida cotidiana. La intérprete relató que en sus sesiones de terapia comenzó a comprender que el llanto y la sensibilidad constante no eran factores externos , sino parte de su propia realidad afectiva. Al aceptar los tiempos naturales para procesar la pérdida de su pareja, afirmó: "Voy siete meses de separación y estoy, por supuesto, en duelo ".

La artista aclaró que su sufrimiento no está relacionado con la nostalgia por el actor ni con el deseo de retomar el vínculo amoroso. El verdadero desafío reside en la reconstrucción de su propia identidad, ya que convivió con su colega desde los 22 años y ahora debe enfrentarse a la soltería como adulta. Con respecto a este nuevo camino de autodescubrimiento, explicó: "Mi duelo no pasa por querer verlo o extrañarlo. Tiene que ver con reencontrarme conmigo ".

Dónde tiene puesta su energía Gimena Accardi

En esta etapa de independencia, la ex "Casi Ángeles" busca redescubrir quién es fuera de la estructura de la pareja que la acompañó durante toda su juventud. La necesidad de valerse por sí misma y tomar decisiones de forma individual representa el eje central de su transformación personal en la actualidad. Por ello, la protagonista de "TILF" remarcó que hoy su energía está puesta en aprender a estar sola: "Ahora necesito saber quién soy, redescubrirme en situaciones donde antes tenía una compañía".

Finalmente, el testimonio de Accardi puso de relieve la importancia de permitirse sentir el dolor sin presiones externas, especialmente mientras su ex rehace su vida sentimental junto a Dai Fernández. La actriz eligió la honestidad para describir cómo se siente al desarmar una historia de 18 años que marcó su vida por completo. Al reflexionar sobre la magnitud del tiempo compartido y la vigencia de su proceso terapéutico, concluyó: "Es verdad. Fue mucho tiempo y eso hay que desentrañarlo".