Luis Ventura se sinceró sobre el peor momento de su vida y quebró en llanto
El periodista y presidente de APTRA se quebró en el ciclo de Pampita en Infobae al recordar un momento triste que marcó su vida.
Detrás de una figura sólida en el mundo del espectáculo donde no suele mostrar fisuras en su postura y es contundente con su forma de ser en los medios de comunicación, Luis Ventura ha pasado por situaciones en su vida privada que le han generado un fuerte dolor en su vida inocultable y que se confirmó como el peor momento de su vida.
El presidente de APTRA se sentó en el ciclo de Pampita en el medio Infobae y habló sin miedo sobre los distintos aspectos de su vida. Entre las preguntas de la modelo, apareció la consulta sobre cuál fue el peor momento que le tocó atravesar, Rápidamente, se quebró al confesar: "Sin ninguna duda, la muerte de mis dos viejos y mi hermano. Ahí no me alcanzaron las lágrimas (se quiebra). A pesar de que en el fondo uno termina pensando que van a un mundo mejor, ya no te importa si comés o no comés, si dormís o no dormís. Yo lo escucho mucho a Gustavo Yankelevich y le doy mucho valor a lo que dice en sus diálogos con Romina, ¿no? Con su hija, que partió (llorando), perdón", dijo visiblemente emocionado.
En un estudio donde afloraban las emociones, Pampita preguntó sobre la temprana edad que murió su hermano. Sobre esa situación, soltó: "Pero mi hermano tenía una diferencia importante; el termina yéndose con cáncer de testículos. Y cuando yo lo llevo por primera vez a hacerse los estudios, él se dio vuelta y dice: “No quiero hacerme los estudios”. Y nos tuvimos que ir. Y después tuvimos que volver. Y ahí empezamos a conocer parte de la verdad".
A su vez, para cerrar uno de los momentos más sensibles de la entrevista, sumó: "Despedir a un ser querido es un sufrimiento tremendo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la enfermedad. Por eso digo que se enferma aquel que quiere estar enfermo (llorando). Perdón, ¿eh? Bah, tampoco tengo que pedir perdón: el llanto forma parte de la vida".
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