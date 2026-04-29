Espectáculos La Mañana Luis Ventura Luis Ventura se sinceró sobre el peor momento de su vida y quebró en llanto

Detrás de una figura sólida en el mundo del espectáculo donde no suele mostrar fisuras en su postura y es contundente con su forma de ser en los medios de comunicación, Luis Ventura ha pasado por situaciones en su vida privada que le han generado un fuerte dolor en su vida inocultable y que se confirmó como el peor momento de su vida.

El presidente de APTRA se sentó en el ciclo de Pampita en el medio Infobae y habló sin miedo sobre los distintos aspectos de su vida. Entre las preguntas de la modelo, apareció la consulta sobre cuál fue el peor momento que le tocó atravesar, Rápidamente, se quebró al confesar: "Sin ninguna duda, la muerte de mis dos viejos y mi hermano. Ahí no me alcanzaron las lágrimas (se quiebra). A pesar de que en el fondo uno termina pensando que van a un mundo mejor, ya no te importa si comés o no comés, si dormís o no dormís. Yo lo escucho mucho a Gustavo Yankelevich y le doy mucho valor a lo que dice en sus diálogos con Romina, ¿no? Con su hija, que partió (llorando), perdón", dijo visiblemente emocionado.

En un estudio donde afloraban las emociones, Pampita preguntó sobre la temprana edad que murió su hermano. Sobre esa situación, soltó: "Pero mi hermano tenía una diferencia importante; el termina yéndose con cáncer de testículos. Y cuando yo lo llevo por primera vez a hacerse los estudios, él se dio vuelta y dice: “No quiero hacerme los estudios”. Y nos tuvimos que ir. Y después tuvimos que volver. Y ahí empezamos a conocer parte de la verdad".