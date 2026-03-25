El secreto que ventiló Emilia Mernes sobre Tini Stoessel que terminó el vinculo

Yanina Latorre no para de aportar información sobre lo ocurrido entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que terminó rompiendo la relación de amistad que mantenían. Durante su programa en la radio El Observador, Yanina contó que hay una tercera persona involucrada en el escándalo.

Según el relato Emilia contrató a un estilista de Tini mientras esta última había parado de hacer shows y cuando lo llamaron para que vuelva, prefirió no hacerlo. Pero como si eso fuera poco, habría tenido una actitud que no cayó bien en Stoessel: "El estilista llevó y trajo. Algo delicado se habría enterado de la vida de Tini, que el estilista se lo contó a Emilia y ella se dedicó a vociferarlo por todos lados con muy poco tacto".

A su vez, Yanina exhibió su postura: " Estas estrellas del pop tienen que tener exclusividad porque escuchan mucho y después llevan y traen. No es casualidad que perdió 200 mil seguidores, algo pasó. Sacó dos temas con ella del repertorio. Nunca se la vio a Tini así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GossipAcccount/status/2036194651086991445&partner=&hide_thread=false | YANINA CUENTA EN STREAM



“A TINI le pasó algo groso en la vida que no quería que nadie sepa, que eso es lo que la unió más con MARÍA, y que el ex estilista de TINI (actual de emilia) le habrá contado a EMILIA y Emilia se encargó de difundirlo por todos lados” pic.twitter.com/7RkCCbmcrI — . (@GossipAcccount) March 23, 2026

"Ella dijo que por ahora no está embarazada, que se va a casar, y dos o tres palitos para la amistad real", contó Latorre y sumó: "El representante de Emilia está re caliente conmigo, quiere que me calle. Le dijo a una persona que conozco yo: "Yo ya no sé qué hacer para que Yanina se calle".

El terrible apodo que le pusieron a Emilia Mernes en medio de la polémica

Emilia Mernes sigue siendo una de las figuras del mundo artístico que es cuestionada por una gran cantidad de usuarios de X (ex Twitter) y algunas figuras del espectáculo que mostraron sus diferencias con ella en medio de una supuesta pelea con Tini Stoessel.

En las últimas horas estallaron las redes en contra de ella y le pusieron un fuerte apodo que llamó la atención en medio de la polémica. Es que en las últimas horas el periodista Ángel De Brito contó que existiría un chat de la cantante y un futbolista campeón del mundo, es por eso que decidieron instalar un apodo para ella.

"Envidia Mernes", la mencionaron en las redes sociales entono de burla. Mientras tanto en paralelo también la criticaron y llegaron a decirle: "Al final sos una Tatiana", "Me gustaría defenderte pero no te dejas", dicen algunos de los usuarios.

Emilia Mernes Instagram

Los chats de Emilia Mernes a Rodrigo De Paul que habrían roto el vínculo con Tini Stoessel

Emilia Mernes sigue en el ojo de la tormenta tras un nuevo capítulo en la interna con Tini Stoessel. Ahora se deslizó una fuerte teoría que indicaría que la cantante quiso seducir a Rodrigo de Paul.

La guerra estalló cuando los seguidores de ambas artistas notaron que Mernes perdía seguidores y entre ellos nombres como Tini, María Becerra y hasta la propia Antonela Roccuzzo.

Las especulaciones no tardaron en llegar y este domingo en Infama (América) deslizaron que la pelea no sería únicamente por una cuestión de bailarines (ya que se había denunciado un robo de cuerpo de baile por parte de Mernes a Stoessel) sino por algo mucho más íntimo.

Según contaron al aire Marcela Tauro y Santiago Sposato, el origen del malestar se remontaría a una fiesta privada de la Selección argentina tras la consagración en Qatar, a la que asistieron jugadores, parejas y familiares. En ese contexto, Emilia estaba presente junto a su pareja, Duki.

Sin embargo, la actitud de Mernes no habría gustado al entorno: “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo Sposato, asegurando que la información provendría de mujeres cercanas al plantel. En la misma línea, Tauro fue más contundente: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Lejos de calmar las aguas, lanzaron la fuerte acusación que recae sobre la excantante de Rombai. “Pasaron cosas. A mí me hablan de chats”, deslizó el panelista, dejando entrever que el conflicto no terminó en esa noche.

Fue en ese momento que, fiel a su estilo picante, Tauro especuló: “Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

“Con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección argentina”, agregó Sposato sobre un supuesto encuentro de Mernes con De Paul.

Embed