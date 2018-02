"Fue un momento inigualable, de los mejores momentos que he vivido en toda mi vida", dijo Gerónimo, en comunicación con LU5, todavía con una notable y profunda emoción, que de a ratos le quiebra la voz: exactamente lo contrario a lo que le ocurrió cuando cantó frente a miles de personas.

Geronimo Abel Pintos

El lunes, Gerónimo llegó al predio de la Isla 132 junto a toda su familia alrededor de las 15. Querían buscar una buena ubicación, justo en frente del escenario. Y desde temprano, Gerónimo cautivó a "las Abeleras".

Desde su reposera, cantó algunos temas e incluso en la previa ya el presentador lo había invitado a subir al escenario. "Fue muy lindo, todavía sigo muy emocionado por el momento que viví. Arriba del escenario canté a capella", siguió su relato.

Un cartel que hizo su mamá y que llegó a Abel Pintos colaboró para que el nene pueda cumplir su sueño. "En un momento el presentador le habló al oído a Abel y supuestamente le estaba diciendo lo de los carteles. Yo me puse feliz. Empezaron a gritar mi nombre y el conductor me dijo: '¿Vos querés cantar con Abel Pintos? Después entra Abel por el costado, me señala y me dice: 'Hoy estuve escuchando unos videítos tuyos y cantás muy lindo, pero hay un inconveniente: tenés que subir al escenario con un mayor'", contó con emoción Gerónimo, y continuó: "Ahí largué el llanto con todo. Cuando dijo eso, señalaron a mi papá, me acompañó y ahí tuve la posibilidad de abrazarlo, de cantar con él y cumplir el sueño".

Geronimo Abel PIntos cartel

El pequeño "Abelito" transita su tercer año de estudio de canto, pero lo hace desde que tiene cuatro años. Además, reconoció que ya le llegaron invitaciones para ir a cantar a distintos lugares.

abrazo geronimo abel

