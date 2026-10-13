La promesa que hizo Merentiel en caso de que Boca gane la Copa Sudamericana.

En la previa al partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama , Miguel Merentiel sorprendió con una revelación. El delantero uruguayo no tiene ningún tatuaje. Ni siquiera se hizo uno cuando nacieron sus hijos. Pero podría cambiar de idea: que Boca vuelva a levantar un título internacional.

En ese sentido, el atacante dejó una promesa que tiene que ver con su futuro y, sobre todo, con la ilusión que moviliza al Xeneize en la Copa Sudamericana. No dijo la Bestia qué es lo que se haría, pero no esquivó el desafío en el media day de la Conmebol antes del inicio de las semifinales ante el conjunto de Río de Janeiro. “Si sale todo bien, puede ser. La verdad que no tengo ningún tatuaje, nacieron mis hijos y no me hice nada”, contó la Bestia.

"Ojalá en algún momento se me dé por hacerme un tatuaje y sería algo lindo tatuarme algo de acá", agregó el goleador uruguayo. Y, cuando asumió el compromiso ante el periodista de ESPN, lo cerró a su manera, con un “¡vamo arriba!”, bien uruguayo. La posibilidad de llevar a Boca en la piel no es un detalle menor para un futbolista que se ganó un lugar importante en el corazón del hincha . Merentiel es el goleador del equipo con 13 goles en 2026 y uno de los principales argumentos ofensivos para alimentar el sueño de conquistar la Sudamericana.

En un plantel que apunta a llegar hasta el final, sus goles y su entrega aparecen como piezas fundamentales. En esta competencia, ya le marcó a O'Higgins, Recoleta y San Pablo. La ilusión, de todos modos, viene desde mucho antes de esta campaña. La Bestia llegó en 2023 y sólo pudo celebrar la Supercopa Argentina. Y forma parte de los jugadores que sufren la sequía de títulos desde entonces. “El día uno que llegué quiero levantar algo con esta camiseta, ojalá que este sea el momento”, cerró el delantero, dejando en claro cuál fue su objetivo desde que se puso la azul y oro.

Santiago Sosa, tajante sobre la ausencia de Paredes en la semifinal Boca-Vasco Da Gama

Este lunes, el mediocampista Santiago Sosa palpitó la previa del duelo. "Tenemos que disfrutar el momento en el que estamos. Estamos en una semifinal, una llave muy importante, contra un gran equipo, en un estadio difícil. Tratar de estar concentrados, de ganar los duelos, de ganar el partido y llegar a la final", dijo en su relato.

En continuidad con su relato, fue tajante al hablar sobre la ausencia de Paredes: "Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador".

"Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol. Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo", aclaró.

"Me imaginé que Vasco iba a traer mucha gente. A los 15 minutos que salieron a la venta las entradas se agotaron. Eso habla de cómo nos acompañan. Ayer en el hotel cuando llegamos fue algo muy lindo el recibimiento de la gente", dijo y agregó: "Como jugadores nos pone muy contentos el apoyo, su soporte es algo importante porque sabemos que no estamos solos".