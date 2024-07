El "escándalo" de Nati Jota y Gastón Edul después que se borren fotos de sus redes sociales

Durante la transmisión del programa, Eial Moldavsky, Homero Pettinato y Damián Betular discutían sobre el manejo de la tristeza. En ese contexto, Nati notó que Gastón había borrado la foto y expresó su frustración: "Algún motivo hay, no borrás porque sí. ¿Se dio cuenta después de que le pareció fea? No se hagan los hombres libres y relajados. Él reposteó la story y ahora la borró. Yo también la había reposteado, la voy a eliminar yo también. Que se joda".

Nati Jota 1.jpg Nati Jota y Gastón Edul

La respuesta de Gastón Edul ante el planteo de Nati Jota

Ante la queja de Nati, Homero Pettinato decidió llamar a Gastón, quien se encontraba en Francia cubriendo los Juegos Olímpicos, para que explicara la razón detrás de su acción. Gastón, con una explicación inesperada, aclaró: "Porque hoy tenía que tener, por la marca que me trajo, las historias limpias para dedicárselas al partido. La foto (con Nati) me encantó, y no por cómo salí yo". Este comentario sacó una sonrisa a Nati, aunque sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad para bromear sobre la situación.