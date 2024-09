La expareja de Ortigoza lo denunció por violencia de género y compartió videos de las agresiones

También se difundió uno de las cámaras de seguridad donde se ve a uno de los hijos presente.

Según trascendió, primero el exvolante central del Ciclón había denunciado formalmente a la mujer por violencia para con sus hijos y por tener armas en su casa, lo derivó en el allanamiento de la misma y donde se encontraron dos armas.

Ortigoza, vocal y ex manager de San Lorenzo, y Cassiau se denunciaron mutuamente en una causa que investiga la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza.

San Lorenzo le pidió la renuncia a Ortigoza

Si bien ya no ejercía en la comisión directiva, Ortigoza fue elegido como vocal en las últimas elecciones junto a Marcelo Moretti, con quien está enfrentado desde hace un par de meses. La cara de la lista en la campaña previa a los comicios fue el ídolo que tantas alegrías le dio a los hinchas dentro de la cancha.

Luego de que trascendiera la denuncia y, sobre todo, los videos, desde la institución le pidieron la renuncia a su cargo a través de un comunicado:

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución. El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.