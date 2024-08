La escandalosa denuncia de Ortigoza por el presente de San Lorenzo

En una entrevista con TNT Sports, Ortigoza arrancó: "Están pasando cosas que no están buenas. El mercado que se hizo fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar fue para que me encargue del fútbol. Hoy van siete meses y contra Independiente no me dejaron pasar, pusieron pasacalles, traen refuerzos en Reserva y me saltean. Estoy tomando la responsabilidad de lo que no decidí".

"El último jugador que llamé fue (Matías) Reali. En el primer libro de pases estuve involucrado. Trajimos a (Eric) Remedi, a (Iván) Tapia, (Jhohan) Romaña y (Cristian) Tarragona, después te puede salir bien o mal. Me hago cargo de eso. No se fue ninguno libre, todos quisieron quedarse. Yo le renové a (Malcom) Braida, a (Nahuel) Barrios y a (Gonzalo) Luján", agregó Néstor.

Sobre el pase de Martegani a Boca, Ortigoza explicó: "Le renovamos contrato y se quedaba. Después nos juntamos con el tesorero y nos dijo que había que vender, porque no había plata, para levantar las inhibiciones. Me comuniqué con Román (Riquelme) y la operación se cayó. El tesorero volvió a la carga y, te guste o no, vos lo tenés que hacer. Ahí se reflota, pero se cae de nuevo. Y cuando empezó a ensuciarse, me corrí".

"Con Riquelme tengo una relación de respeto y amistad. Yo lo quiero mucho y él me quiere mucho. Pero son cosas totalmente distintas, cada uno con sus cosas. No quiere decir que, porque yo me siente a comer un asado con él, le voy a vender los jugadores. Yo quiero salir campeón, soy ganador también", siguió.

Néstor Ortigoza sobre el pasacalles en su contra

Respecto al pasacalles en su contra, explicó: "Que pongan un cartel que diga que Ortigoza es hincha de Boca, a mí no me hace nada. Le hicimos cuatro goles en una final. Jugué 86 minutos con Paraguay, volví, jugué y les ganamos en su cancha. Eso no va, uno o dos días la podés patear. Después, no tiene sustento. Sí molesta la rosca de adentro. Se dice que vendo la ropa en el club y que meto micros en el club con mi hermano".