La repudiable frase de un DT por el mundial: "Ahora las mujeres, los gays y los normales somos técnicos "

Un entrenador recordó uno de sus ciclos más importantes de su carrera profesional y lanzó una frase compleja que fue blanco de críticas en las redes sociales.

Un entrenador histórico del fútbol argentino lanzó una frase durante una entrevista que no pasó desapercibida y fue el blanco de críticas en las redes sociales debido al fuerte contenido que tenía una de las frases que esbozó en diálogo con un con el medio Voces Quemeras.

En la misma hicieron un repaso sobre su período como DT de Huracán entre 2014 y 2015, donde consiguió consagrarse campeón de la Copa Argentina y Supercopa Argentina, acompañado del ascenso a la Primera División . En ese contexto recordó que a pesar de su éxito en ese período fue criticado por los hinchas, pero lo hizo con una frase repudiable.

Néstor Apuzzo , quien fuera entrenador de Deportivo Español, lanzó una frase llamativa que causó un fuerte revuelo: "Uno es conocido y tiene que ser respetuoso de la opinión de la gente. Escuchar la opinión de todo, por eso estábamos en esto tan lindo como lo es el fútbol. Ahora vas a ver que va a haber 50 millones de entrenadores el mes que viene por el Mundial. Las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos técnicos", planteó el DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/2057257163727188346&partner=&hide_thread=false PERO NESTOR QUERIDO QUE DECIS!!! pic.twitter.com/O7a2bbEwKE — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 21, 2026

El enojo de Oscar Ruggeri por las polémicas del partido de Boca contra Cruzeiro

El empate 1-1, con final polémico incluido, entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores abrió un debate picante alrededor de la figura del arbitro venezolano Jesús Valenzuela. El colegiado fue muy cuestionado en el local, que reclamó por un gol anulado a Miguel Merentiel y un posible penal por una mano de Lucas Romero en el último instante del partido.

A raíz de estas polémicas jugadas que generaron debate, Oscar Ruggeri aportó su ácida mirada en el programa F90 de ESPN. “Desde que está el VAR no sabemos si esta mano se cobra y esta mano no. Esta mano no tuvo la intención, esta otra sí. O es penal y que cobren todas las manos. No es muy difícil. Si te pegó en la mano se terminó, es penal”, expresó el ex futbolista. Ante la repregunta de su compañera Morena Beltrán que los jugadores podrían apuntar directamente a la mano del rival para forzar la infracción, el Cabezón replicó: “Apuntale a las manos, qué querés que haga”.

“¿Cuándo es mano y cuándo no? Hay interpretación, pero hay veces que la cobran y otras que no. Es un despelote, cobren todas las manos y se terminó“, siguió Ruggeri en su opinión. Además, habló de la jugada en la que Valenzuela termina anulando el tanto de Merentiel por una mano previa de Milton Delgado, remarcando que antes del centro enviado por Lautaro Blanco había dos balones en el campo de juego.

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“En la del gol una pelota casi choca a la otra. Si se paraba la jugada ahí no estaríamos hablando del gol anulado a Merentiel. Toda la vida se paró el partido por eso. Es ilícito”, sentenció.