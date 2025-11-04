Cómo ver Futttura, el show de Tini, sentado en el sillón de tu casa

Tini Stoessel la rompe con su show en Tecnópolis y la cantante sorprendió con un anuncio que enloqueció a los fanáticos.

Tini Stoessel la rompe en su show Futttura en Tecnópolis . La cantante que se prepara para brindar los últimos conciertos y arrancar la gira por Sudamérica sorprendió al anunciar una de las noticias más esperadas por sus fanáticos.

Con siete fechas agotadas y dos con entradas a la venta, Tini promete vivir una experiencia única en todo el predio de Tecnópolis en Buenos Aires. Sin embargo, quienes no pudieron viajar o conseguir los tickets tendrán por única vez la posibilidad de disfrutar del show desde la comodidad de la casa.

Tini en vivo: FUTTTURA estará disponible exclusivamente en Disney Plus y será la función del sábado 8 de noviembre . Desde las 19.30, los suscriptores hispanoparlantes de América Latina podrán acceder al detrás de escena en la previa del concierto. Luego, los seguidores podrán disfrutar del show en su totalidad y en primera fila. El show se podrá ver hasta el 16 de noviembre.

Con una puesta en escena impactante e innovadora que incluye tres escenarios, Tini en vivo: FUTTTURA embarca a los fanáticos en un recorrido por todas las etapas de la trayectoria musical, reviviendo los éxitos que marcaron a generaciones y grandes canciones de su potente musical.

El explosivo fin de semana de Tini

Tini vivió un último fin de semana soñado en Tecnópolis. La cantante estuvo acompañada de La Joaqui, Thiago PZK, Nicki Nicole y con el británico Chris Martin en su última presentación con quien interpretó “We Pray” y “Carne y Hueso”.

En su cuenta de Instagram, la cantante argentina expresó el significado que tuvo para ella compartir un escenario con uno de los músicos contemporáneos más exitosos.

"Chris y su música significan mucho para mí", comenzó escribiendo Tini en su perfil.

Se refirió, además, a las circunstancias particulares en las que lo conoció: "La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza y amor".

“Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso, y generoso", sumó la joven cantante.

"Llevas una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a Dios por estar en mi vida. Gracias por ser inspiración, por tu arte y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después y este fue uno de ellos", finalizó la novia de Rodrigo de Paul.

También participó del show del domingo Juanes con quien interpretó “Fotografía” y el dúo Miranda! Que subió al escenario para compartir “Me gusta”.

La gira continuará con cuatro funciones más en el mismo escenario- el 7, 8, 15 y 16 de noviembre. Luego seguirá el tour por Santiago de Chile (el 6 de febrero de 2026), Montevideo (21 de febrero), Asunción (8 de marzo), Córdoba (21 de marzo) y Tucumán (1 de abril).