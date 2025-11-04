Clamor popular en Chos Malal para evitar que trasladen a las monjas: "Su trabajo es fundamental"

Se trata de las hermanas de María Auxiliadora, pertenecientes a los Salesianos de Don Bosco. El planteo de la gente a la superiora de las religiosas

Las comunidades del norte neuquino se han unido para pedir a la Congregación de las Hermanas de María Auxiliadora que reconsidere su decisión de dejar la localidad de Chos Malal. Las hermanas han desarrollado un trabajo pastoral y evangelizador fundamental en la región , y su partida significaría una pérdida profunda para la comunidad católica en su conjunto .

Según comentó Leonardo Rojas , comunicador radial y miembro de la congregación católica, "el espíritu de una nota que se está haciendo firmar entre la comunidad es que la misión salesiana se siga desarrollando con normalidad y con la misma fuerza, entrega y dedicación que ha caracterizado a las Hermanas de María Auxiliadora durante muchos años en esta zona de nuestra provincia".

A su vez Rojas destacó que la presencia de las hermanas ha sido fundamental para la evangelización y el acompañamiento de las comunidades rurales y urbanas de la región del Alto Neuquén.

En la misiva que ya cuenta con cientos de firmas, los vecinos testimonian que las hermanas han sido un vehículo fundamental para llegar a puestos rurales y han llevado en sus manos el corazón evangelizador para brindar un mensaje de aliento y de firmeza ante el trabajo de los crianceros.

Su partida no solo afectaría a la comunidad de Chos Malal, sino también a las poblaciones rurales y comunidades dispersas que han sido beneficiadas por su trabajo pastoral y evangelizador.

La carta

La comunidad de la Parroquia María Auxiliadora ha expresado su preocupación y ha pedido a la Congregación que reconsidere su decisión. En la carta dirigida a la Madre Inspectora y al Consejo de las Hermanas de María Auxiliadora, los fieles destacan el valor del trabajo que las hermanas han realizado en la región y han pedido que se permita la continuidad de su presencia. “…No se ha valorado en toda su dimensión el trabajo misionero, pastoral y humano que las hermanas han desarrollado durante tantos años en esta parroquia, la de mayor extensión territorial de la provincia del Neuquén, que abarca desde El Cholar hasta Chorriaca, desde Barrancas hasta Coyuco y hasta el pie mismo de la Cordillera del Viento”, expresa textualmente la epístola comunitaria.

A continuación, mencionan que “en este vasto territorio viven más de cincuenta mil personas, muchas de ellas dispersas en comunidades rurales y con grandes dificultades de acceso”.

En oración

Unidos por la fe y la esperanza toda la comunidad del norte neuquino pide la permanencia de las Hermanas de María Auxiliadora en Chos Malal y expresan su profunda gratitud y reconocimiento por el trabajo pastoral y evangelizador que las Hermanas de María Auxiliadora han realizado en la región.

Aseguran que, durante años, las hermanas han acompañado y sostenido el trabajo de los sacerdotes salesianos, llevando a cabo una labor de evangelización extraordinaria que ha transformado vidas y generado profundos procesos de fe.

"Estamos convencidos de que las Hermanas encarnan con fidelidad el legado de Madre Mazzarello y de Don Bosco, haciendo vida su espíritu de servicio, alegría y entrega al prójimo", expresó la comunidad en su petición.

En este sentido valoran la entrega y dedicación de cada una de las hermanas, que han sabido acompañar a mujeres, hombres, jóvenes y familias en su crecimiento humano y espiritual, especialmente en contextos de vulnerabilidad y soledad.

Su presencia ha sido una fuente de inspiración y guía para las comunidades, y su partida significaría una pérdida profunda para la región, sostienen.

Por todo esto es que los vecinos de la región se encuentran por estas horas unidos en oración por las monjas salesianas y con la esperanza manifiesta de que la Congregación reconsiderará su decisión y permitirá que las Hermanas de María Auxiliadora sigan siendo parte de la vida de la Parroquia María Auxiliadora y de la vida de todo el norte neuquino.