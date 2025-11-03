El mensaje contra Rodrigo de Paul que descolocó a Tini Stoessel en pleno show

Un cartel con una frase que involucra a Rodrigo de Paul entre el público llamó la atención de la joven cantante en su concierto Futttura. ¿Qué decía?

Tini Stoessel la rompe en su show Futttura en Tecnópolis y en las últimas presentaciones la cantante leyó un cartel que la descolocó por completo.

A meses de haber apostado una vez más a Rodrigo de Paul, Tini disfruta no solo de su presente laboral, sino de su relación con el futbolista de la selección y se sorprendió al leer un cartel que hacía referencia a su pareja.

Cómplice con su público, la joven tuvo un divertido ida y vuelta con los fanáticos y aprovechó a leer algunos de los carteles. Es que todo sucedió cuando un espectador cambió la letra de su canción Ella dice e incluyó a De Paul en la frase. “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo…”, leyó Tini riéndose de la ocurrencia.

“¡Qué atrevido!”, dijo la cantante sumándose a la broma.

Más allá del divertido momento, Tini vivió un fin de semana único en Tecnópolis. La cantante estuvo acompañada de La Joaqui, Thiago PZK, Nicki Nicole y con el británico Chris Martin en su última presentación con quien interpretó “We Pray” y “Carne y Hueso”.

Embed - TINI y CHRIS MARTIN sobre el escenario de FUTTTURA

También participó del show del domingo Juanes con quien interpretó “Fotografía” y el dúo Miranda! Que subió al escenario para compartir “Me gusta”.

La gira continuará con cuatro funciones más en el mismo escenario- el 7, 8, 15 y 16 de noviembre. Luego seguirá el tour por Santiago de Chile (el 6 de febrero de 2026), Montevideo (21 de febrero), Asunción (8 de marzo), Córdoba (21 de marzo) y Tucumán (1 de abril).

El público de Tini contra Marcelo Tinelli

El megashow de Tini es Tecnópolis es un éxito y con entradas agotadas, Martina Stoessel recorre toda su etapa musical desde Violetta a la actualidad.

Entre tantos momentos que se viven en 3 horas de concierto, uno se llevó la atención y los gritos de todo el público que coreo al unísono un insulto a Marcelo Tinelli.

Cuando la cantante interpreta “Ángel”, tema que pertenece al álbum Un mechón de pelo, y que habla sobre las acusaciones que le hicieron toda su carrera acerca de que ella era quien era gracias a tener un padre productor y ademas, contextualiza con la traición que recibió Alejandro Stoessel de su amigo, Marcelo Tinelli.

Tras el tema, el público comenzó a gritar “Tinelli hijo de p…, Tinelli hijo de p….” Mientras que la cantante decidió no referirse a ello, lanzó entre risas.. “¿Qué están gritando?”.