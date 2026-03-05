Doble tragedia: un playero murió atropellado y su encargado falleció cuando se enteró

El sorpresivo accidente conmocionó a todos sus allegados. El trabajador perdió la vida cuando regresaba a su casa en moto, y todo quedó grabado.

Dos trágicas muertes conmocionaron al barrio Guiñazú en la provincia de Córdoba, cuando u n trabajador terminaba su turno en una estación de servicio, cuando murió al ser atropellado mientras regresaba en moto. Horas después, el hecho se volvió doblemente trágico, luego de que e l encargado de la misma estación murió al enterarse del accidente.

El siniestro ocurrió cuando Cristian Ludueña , de 50 año, volvía hacia su barrio Villa Los Llanos. A tan solo dos cuadras de la estación, fue embestido de frente por un automóvil . De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del impacto y circulando en contramano .

El medio local El Doce TV reveló que que la moto quedó completamente destruida y Ludueña falleció en el acto .

Se conocieron videos del momento en que Cristian Ludueña fue embestido cuando volvía a su casa en moto. El pedido de justicia de su familia

A las pocas horas del accidente, la tragedia sumó un nuevo capítulo. Según relató CBA24N, el encargado de la estación de servicio, que se encontraba internado por problemas de salud anteriores, falleció poco después de conocer la noticia del deceso de su colega.

Qué se sabe hasta el momento del fatal accidente

Según los primeros datos de la investigación, el playero circulaba por la avenida en sentido norte cuando, a unos 50 metros de una esquina, fue sorprendido por el vehículo que invadió su carril. El impacto fue devastador: el motociclista salió despedido por el aire y murió casi en el acto.

La brutalidad del choque también quedó registrada en el auto, ya que el airbag se activó y el velocímetro quedó detenido en 140 kilómetros por hora, lo que refuerza la hipótesis de que el conductor circulaba a una velocidad extremadamente alta.

Por otra parte, se presume que antes del accidente había participado de un evento de tuning en una plaza cercana.

cordoba dos muertes El trágico accidente ocurrió el fin de semana, y la familia pide justicia.

Cristian, también apodado "El Tigre", se desempeñaba como playero en una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Japón y Juan B. Justo, que permanece abierta las 24 horas. Allí era una cara conocida. Sus compañeros lo describen como una persona solidaria, siempre predispuesta y con una sonrisa constante.

Era padre de seis hijos, cuatro mujeres y dos varones, quienes compartían el día a día con él aseguran que gran parte de su esfuerzo estaba puesto en sostener a su familia. “Cristian era una persona buena con la gente. Siempre estaba dispuesto a ayudarte”, relató una compañera. Según su entorno laboral, incluso en jornadas extensas o difíciles mantenía una actitud positiva y un trato amable con todos.

La causa judicial tras la muerte del trabajador

El abogado de la familia, Gregorio Martínez, adelantó que se presentarán como querellantes particulares y buscarán que la imputación sea más grave, consignó El Doce TV.

"Vamos a aportar todas las pruebas para esclarecer lo ocurrido. Sabemos que este hombre manejaba en contramano y a altísima velocidad en una avenida muy transitada, a las 00.30 de un sábado", explicó.

La estrategia será que la Justicia lo acuse de homicidio doloso mediante dolo eventual, una figura que contempla penas más severas cuando el conductor asume el riesgo de provocar una muerte al manejar en condiciones extremadamente peligrosas.