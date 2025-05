Trabajadores de ARCA en alerta: denuncian vaciamiento, congelamiento salarial y riesgo de despidos

Desde este lunes, los trabajadores del organismo ARCA (ex AFIP) en Neuquén se encuentran en estado de alerta y movilización . La decisión fue tomada por la representación gremial de AEFIP-ARCA, tras una serie de medidas del Gobierno nacional que consideran atentan contra la estabilidad laboral y el funcionamiento del organismo.

En las últimas horas, comenzaron a realizarse asambleas permanentes y retención de tareas en todas las sedes del organismo en la región, lo que afecta la atención al público y las operaciones digitales. Zunino subrayó que no se trata de una acción aislada ni sorpresiva: “La situación sigue siendo la misma. Lo que hay es un retiro voluntario de mucho de nuestro personal, sumado a una presión constante sobre los trabajadores que ha empujado a varios a jubilarse anticipadamente”.

Este proceso de reducción de personal —que no responde a decisiones individuales, sino a un clima laboral que el gremio describe como “hostil y persecutorio”— ha generado serios problemas operativos. “Estamos en una situación de debilidad respecto a la cantidad de funcionarios públicos disponibles para cumplir con las tareas que demanda la organización”, detalló en diálogo con LU5. A esto se suma la falta de actualización salarial: “Hace más de un año que nuestros sueldos están congelados y la inflación acumulada supera ampliamente el 100%. Es una pérdida de poder adquisitivo fenomenal”.

Uno de los aspectos más preocupantes para el gremio es la reestructuración interna del organismo, a la que califican como un “achique encubierto”. Según Zunino, esta reorganización deja a muchos trabajadores sin funciones asignadas, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad laboral. “Muchos compañeros están pendiendo de un hilo. Quedan sin funciones específicas y eso los pone en riesgo de despido en el marco de la Ley Bases”.

Qué piden para abrir paritarias

El conflicto viene escalando desde hace meses, sin que hasta ahora haya señales concretas de apertura al diálogo por parte del Gobierno. Desde AEFIP-ARCA denuncian que la única respuesta que han recibido es una presión para que retiren una medida judicial de protección. “Nos están pidiendo que levantemos una cautelar que presentamos para proteger a nuestros compañeros frente a posibles despidos. El único objetivo de que se levante esa cautelar es que la patronal pueda echar gente. Así no se puede negociar”, afirmó Zunino.

En este contexto, el gremio dispuso una serie de medidas de fuerza a lo largo de esta semana. Las asambleas y el quite de colaboración se realizarán todos los días por dos horas: lunes, miércoles y viernes de 11 a 13; martes y jueves de 14 a 16. “Preferentemente, si alguien tiene un turno, que no vaya, porque no va a ser atendido. La gente va a estar en asamblea discutiendo estos temas”, advirtió el dirigente sindical.

Si bien los sistemas informáticos centrales dependen de Nación, la parálisis operativa también impactará en la atención por canales virtuales: “Todas aquellas cuestiones que se resuelven por mail o a través de la página también se van a ver afectadas, porque quienes las responden son los mismos trabajadores que estarán en asamblea”.

Las medidas alcanzan a todas las sedes del organismo en la región: Neuquén capital, Bariloche, San Martín de los Andes, Zapala, General Roca y Viedma. “El impacto va a ser importante. El vaciamiento no es una fantasía, es una realidad que venimos padeciendo y que ahora se profundiza. Queremos sentarnos a discutir, principalmente las paritarias, que están totalmente atrasadas. Pero no hay voluntad de diálogo”, concluyó Zunino.