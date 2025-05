Aldo Duzdevich analizó la elección del Papa León XIV: "No era el candidato de Trump"

El autor de "Salvados por Francisco" opinó sobre el nuevo liderazgo de la Iglesia Católica. Afirmó que León XIV retoma la Doctrina Social de la Iglesia pero no puede considerarse un papa peronista.

En las últimas semanas, el Vaticano captó la atención del mundo tras la muerte del Papa Francisco y el cónclave que dio lugar a la designación de León XIV como el nuevo Sumo Pontífice. Pese a que todavía no se conoce cuál será la índole que imprimirá en su pontificado, el nuevo Obispo de Roma ya ofreció algunas señales que lo marcan como un líder cercano a Francisco, a América Latina y a la doctrina social de la Iglesia.

"Uno de los cuatro principios del Papa Francisco es que el tiempo es superior al espacio , y eso significa que una obra va a continuar más allá de una persona", dijo. "Los que priorizan el espacio dicen puede haber un líder que hace una buena obra o una buena tarea, pero un día lo reemplazan o se muere y la obra, lo bueno de ese hombre, suele desaparecer con él", explicó y agregó que cuando uno prioriza el tiempo, como planteaba Francisco, lo que hace es poner en marcha procesos que luego no tengan marcha atrás.

"Incluso cuando se le preguntaba por su salud, él solía decir que se iba a ir cuando todo sea irreversible. Significa que estaba poniendo en marcha todo esto, y cuando no tenga marcha atrás, habré cumplido mi tarea y Dios iba a llamarlo para que vuelva para allá arriba", dijo el autor, que mantenía una correspondencia frecuente con el pontífice argentino.

¿Qué le depara la curia de la Iglesia Católica tras la sucesión? Incluso antes del cónclave, Duzdevich apostaba a una continuidad en el legado de Francisco. "Yo decía: no va a ser el Papa Francisco el que venga pero sí no tenía ninguna duda de que iba a ser una persona que respondiera a esos vientos de cambios y los lineamientos que Francisco puso en marcha. Al Papa lo elige el Espíritu Santo pero hay que ayudarlo, y en ese sentido Francisco lo ayudó bastante", sonrió.

Para el autor, la conformación del cónclave, con 80% de los cardenales designados por el papa argentino, ya daba indicios de que la elección no iba a seguir las posturas más conservadoras del catolicismo.

"Francisco deseuropeizó la Iglesia, o por lo menos la jerarquía de la Iglesia. Los cardenales en general eran europeos, norteamericanos, del Norte global", dijo y agregó: "Eso le daba una característica a la Iglesia, pero él empezó a nombrar cardenales como él, de las periferias del mundo. Mucha gente de América Latina, del Asia, del África. Amplió las fronteras geográficas de la Iglesia, fue a países donde los católicos son pequeñas minorías".

Por qué León XIV no es un papa peronista

Pese a que la elección del nombre de León XIV entusiasmó a los peronistas argentinos, que recordaban su doctrina alineada con la encíclica de León XIII, el autor explicó que la postura del nuevo pontífice se asocia más a la protección de los sectores vulnerables.

"Trato de corregir a mis amigos peronistas que dicen que tienen un papa peronista", broméo Duzdevich. "La Rerum novarum es la encíclica de León XIII que funda la doctrina social de la Iglesia, con otra palabra, pero es la Iglesia comprometida con la realidad política social y planteando soluciones", aclaró.

Y repasó el contexto histórico que vio nacer el pensamiento de León XIII. "La encíclica es de 1891, en ese momento está en auge la Revolución Industrial en Europa, el crecimiento exponencial de un capitalismo salvaje que explotaba a los trabajadores. Como reacción salen la teoría marxista y anarquista con los movimientos que lo siguen. La encíclica propone la tercera posición", dijo.

Décadas más tarde, la doctrina peronista iba a retomar esa "tercera posición" entre el capitalismo salvaje y el marxismo, así como los otros ejes de la encíclica. "Los tres ejes es la protección de los trabajadores, el derecho a tener un salario justo, descanso, una ley que los proteja. Lo segundo es afirmar el derecho de la propiedad privada pero sin acumulación, que sea para función social. Y lo tercero es el rol del Estado, que debe intervenir para proteger a con leyes a los sectores más vulnerables", detalló el escritor.

"Cuando uno lee la doctrina peronista, ve de dónde lo sacaron", dijo y agregó que plantear que el nuevo Papa es peronista sólo por eso es caer en un planteo "del huevo y la gallina". "Él lo plantea, pero en referencia a la Rerum novarum, lo más cercano que tenemos nosotros es el peronismo, pero eso no quiere decir que sea un Papa peronista".

León XIV, de Chicago a Perú

Después del saludo de León XIV en la Plaza San Pedro, tanto Javier Milei como Cristina Fernández de Kirchner publicaron mensajes en las redes sociales para mostrar una supuesta inclinación del líder católica con sus posturas políticas. Lo mismo pasó en cuanto a su nacionalidad: tanto peruanos como estadounidenses celebraron al nuevo pontífice como un compatriota.

Para Duzdevich, la influencia global del sucesor de Pedro es tal que cualquiera de estas posturas peca por doméstica. "El Vaticano tiene una gravitación geopolítica histórica y va a seguir teniéndola", dijo y recordó que León XIV tiene una cercanía mayor con América Latina que con el Norte global.

"Está claro que aunque sea norteamericano, cuando él mandó el saludo para su diócesis del Perú en español, no mandó un saludo para sus amigos de escuela en Chicago. Por otro lado no hubiera estado mal, pero no habló en inglés. Y es nacionalizado peruano, con padres migrantes. Su pertenencia ideológica y emocional es más latina que norteamericana", aseguró.

"No era el candidato de Trump", aseveró. Y agregó: "Steve Bannon, un viejo enemigo del Papa Francisco y asesor en la Casa Blanco, dijo que Robert Prevost era lo peor que les podía pasar". Así, y aunque todavía no se conoce qué postura tomará León XIV en conflictos globales, su país de nacimiento no parece ser la guía para sus futuras acciones.