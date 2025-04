Francisco se fue dejando su legado de una Iglesia nueva

El papa argentino le dio un giro y nueva orientación a la Iglesia que no descansa solo sobre su persona, sino que ha generado “nuevos dinamismos".

Hace varios años, Aldo Carreras, me expresó, con la confianza de un amigo a quien conoce desde siempre: “este loco se propuso dos objetivos: cambiar la Iglesia y cambiar el mundo ”.

Para quienes no lo conocen (la mayoría de quienes están leyendo, creo) el profesor Aldo Carreras, es un hombre vinculado a la Iglesia, la educación y el peronismo, y fue una de las personas más cercanas a Francisco, que siempre mantuvo un perfil muy bajo. Y cuando dice “este loco”, me estaba diciendo “Francisco no se anda con chiquitas, apuesta muy fuerte, tal vez demasiado fuerte para sus posibilidades reales”.