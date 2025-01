Se filtró cómo es la trampa de Nico Occhiato para subir las vistas de Luzu TV

En ese video, recorta el resto de los programas y deja cargado sólo Nadie Dice Nada, es por eso que el número le marca que lo vieron 1 millón de personas On Demand, cuando en realidad es la cantidad de gente que vio el resto de la programación.

Nicolás Occhiato-Luzu-2.jpg

Para colmo, Nico Occhiato termina haciendo diferencia producto de esta maniobra polémica, ya que todos los programas al ser resubidos comienzan de cero, menos él, que eligió que su programa tenga como piso las visualizaciones de todo el día.

Sin embargo, no sólo se expuso solo por el hecho de jactarse de estos números que no son comunes, sino que también cuando se descubrió que en un video con 1.000.000 de vistas acumulaba sólo 40 comentarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1877356216852136308&partner=&hide_thread=false Esto sucedió anoche que explica el truco en cuestión : pic.twitter.com/NftfOTvgCO — Real Time (@RealTimeRating) January 9, 2025

Tras la polémica con Nico Occhiato, se viralizaron las frases de Mario Pergolini

Luego de que se filtrara la estrategia de Nico Occhiato para manipular los números, se viralizaron las frases de Mario Pergolini, quien sigue asegurando que el conductor tiene “bots” para mantener los números de su programa. ”Es muy raro porque no es un número que esté dando vuelta en ninguna parte del mundo. Hago cosas en YouTube en Los Ángeles, lo hago con otra clase de gente, trabajo hace mucho tiempo en esto, entonces sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio”, comentó.

Es por eso que comparó aún extrañado: ”Tampoco Ibai, tampoco él tiene ese número y no vamos a decir que Ibai no es una persona conocida”. Es por eso que Mario Pergolini lo destrozó haciendo alusión a que lo único que le interesa es mantener su ego: “El número que aparezca o no de vuelta es vanidad, no sirve de nada”.