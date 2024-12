Mario Pergolini ninguneó a Nico Occhiato y puso en duda el éxito de Luzu TV

Cuando se le preguntó si realmente creía que una parte de esa audiencia era generada artificialmente, su respuesta fue contundente: “Sí, claro. Obvio”. Además, argumentó que esos números no tienen precedentes en el mundo del streaming: "Es muy raro porque no es un número que esté dando vuelta en ninguna parte del mundo. Sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio, no existe mucho ese número. Pero si le alcanza y le divierte, el número que aparezca o no, es vanidad".

Estas declaraciones no solo reavivan el debate sobre la autenticidad de las métricas digitales, sino que también ponen de manifiesto la creciente tensión entre Pergolini y Occhiato. El conductor de Vorterix dejó claro que no ve con buenos ojos el estilo de contenido de Luzu TV e incluso descartó cualquier posibilidad de colaboración. "No tendría sentido. No es para Vorterix. No es ni bueno ni malo, simplemente no lo es", sentenció.

Las duras acusaciones de Pergolini contra Luzu TV

Pero las críticas no se quedaron solo en el plano local. Pergolini comparó las cifras de Luzu TV con las de otros grandes referentes internacionales del streaming, como Ibai Llanos, una de las mayores figuras de habla hispana en el mundo digital. Según el conductor, los números de Occhiato no coinciden con los estándares globales del sector, lo que refuerza su teoría de que podrían estar "inflados".

No es la primera vez que Pergolini y Occhiato cruzan indirectas. Mientras Luzu TV sigue consolidándose como uno de los proyectos digitales más exitosos de Argentina, Vorterix apuesta por una propuesta más clásica, combinando streaming con radio tradicional. En este contexto, la diferencia de estilos y visiones sobre el contenido parece ser el trasfondo de esta disputa.