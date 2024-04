Mario Pergolini cerró la FM Vorterix y anunció: "La radio ha muerto"

El creador y dueño de la emisora confirmó que desde el 30 de abril ya no saldrá por la 92.1 y sólo lo hará por streaming

image.png

Pergolini sobre el fin de la FM Vorterix

El dueño de la pionera en transmisiones por streaming contó que la emisora es incapaz de cubrir los costos de la electricidad, debido a sus precios elevados: “opresivos”, fue como los definió Pergolini.

Mientras el conductor del ciclo radial simulaba que explotaba una bomba con sus manos, expresó: “Listo, ya le puse fecha ¿Eso querían? El martes 30 es el último día que transmitimos en vivo”.

Embed - LA CONFERENCIA DE PRENSA DE PERGOLINI | #Maldicion

“¡Basta, a la mierda!”, exclamó mientras insistía que la radio “está muerta” y señaló que el motivo era el costo de la electricidad.

“Cuanta más potencia, más consumo de luz, y no estamos dispuestos a asumir esos costos opresivos,” explicó el presentador. Además, mencionó que la audiencia “tradicional”, que lo escucha a través de la FM, es limitada y están evaluando si realmente vale la pena continuar.

Sin embargo, mediante la red social X (ex Twitter) el medio se encargó de aclarar que no dejará de emitirse la radio, sino que cambiará de señal: “En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia”.

ACLARACIÓN



En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia



Estaría bueno que vean el fragmento completo https://t.co/ZlSmARRAYU — Vorterix (@Vorterix) April 8, 2024

Pergolini respondió con un rotundo “no” a la posibilidad de la desaparición. Pero se abrió la puerta a especulaciones sobre posible cambio de dial, como a alguna de las señales del Grupo Octubre, aunque desde el grupo de medios liderados por Víctor Santamaría, desmintieron que alguna de sus radios FM se transforme en el nuevo hogar “tradicional” de Vorterix.

La historia de Pergolini en Vorterix

En 2011, Mario Pergolini abandonó Rock & Pop luego de 25 años y comenzó con un proyecto totalmente novedoso y revolucionario al que llamó: Vorterix.

El medio se transmite en la que fuera FM Identidad 92.1. Ese conglomerado no solo incluye la radio vía frecuencia modulada sino también un sitio web donde se transmiten recitales y música en HD y una sala de conciertos para 1500 personas (el Antiguo Teatro Argos, luego Colegiales, en Federico Lacroze y Álvarez Thomas).