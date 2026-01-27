¿Homenaje o falta de respeto? La nueva versión del Himno de Neuquén que despertó la polémica

Se trata de una interpretación con tono "cumbiero" realizada por la cantante formoseña Natty Noemy. La artista se radicó hace años en la región.

Sabido es que para quienes habitan su tierra, el Himno de la provincia de Neuquén representa un orgullo . Un símbolo de identidad que cada persona nacida en el territorio lleva hacia donde va.

Desde su creación en el año 1989, la composición poética Neuquén Trabun Mapu , escrita por los músicos Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel , fue interpretada y reversionada por muchos artistas . Sin embargo, una reciente interpretación, desató la polémica .

En los últimos días, la cantante y productora artística Natty Noemy , fue noticia por su propia versión al ritmo de la cumbia. “En el 119 aniversario de la provincia de Neuquén que me vio crecer como artista, mi pasión y amor dedicado a toda su gente” comienza la canción.

La artista publicó el tema musical en sus redes sociales el año pasado. Sin embargo, la reciente ola de comentarios, con diversas opiniones, puso a la canción en la mira de todos.

naty noemi Gentileza: Rafael Fidanza.

Un himno, diversas audiencias

La artista Natty Noemy es oriunda de Formosa capital y desde hace varios años se radicó en Neuquén. En diálogo con LU5 explicó que decidió hacer esta versión como homenaje cuando el himno cumplía su aniversario número 19.

“El himno de Neuquén para mí no es solo una canción, sería como una identidad. Es más un homenaje a la tierra que me vio nacer como artista” expresó. Además, la cantante aclaro que su intención no fue faltar el respeto, sino acercar el himno a nuevas audiencias.

Polémica por la versión cumbiera del Himno de Neuquén

“Esta versión no busca faltar el respeto ni reemplazar el himno original” afirmó. “Esta versión no busca faltar el respeto ni reemplazar el himno original” afirmó.

Un compromiso con la identidad Neuquén

El himno de la provincia del Neuquén, titulado Neuquén Trabun Mapu (Neuquén, tierra de encuentro), es una obra creada por Osvaldo Arabarco (letra) y Marcelo Berbel (música) que nació para resaltar la identidad provincial.

Marité Berbel, hija de Marcelo Berbel, uno de los autores, se pronunció sobre esta versión. “A mí me parece bárbaro que se interprete en todos los ritmos. Mi papá no tenía prejuicios en cuanto a los ritmos que interpretan. Él era muy abierto a que sus músicas las cantaran rockeros, gente que hace cumbia o lo que fuese”, señaló.

“Está bien hecho, lo canta bien y lo hace con respeto” afirmó Marité Berbel. “Está bien hecho, lo canta bien y lo hace con respeto” afirmó Marité Berbel.

Sin embargo, aclaró que ella personalmente no haría otras versiones porque considera que una de las características del himno provincial son sus ritmos autóctonos como la cordillerana y el loncomeo.

Embed

Día del Himno de la Provincia de Neuquén

En 1989 el ingeniero Pedro Salvatori, gobernador del Neuquén, llamó a un concurso para la selección de la letra y música que constituirían el Himno Provincial. El tema compuesto por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel fue elegido por un jurado integrado por dieciocho personas y el 23 de agosto de ese año, se erigió como uno de los símbolos provinciales.

“Neuquén, Trabun Mapu” es un poema que recorre la geografía de la provincia y contempla la identidad de su gente. Antes de ser adoptada como Himno oficial, la canción se estructuraba en torno a cuatro estrofas y un estribillo y la partitura original había sido compuesta para guitarra con una intervención de tahiel (canto tradicional mapuche) en el estribillo. Al reglamentarse la Ley de creación del Himno, el Poder Ejecutivo Provincial estableció que en los actos oficiales se cantaran los dos primeros párrafos y el estribillo.

En 2016, se instauró el 1 de marzo como Día del Himno de la Provincia de Neuquén, en homenaje a Osvaldo Arabarco quien falleció ese día del año 2015.