Con nueva obra de electrificación, el Parque Industrial aumentará su capacidad instalada

Es en la Zona Z1, un espacio de 240 hectáreas que alberga al 25 de las firmas radicadas. Prevén que se generen 8.000 empleos en Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa participó el lunes de una recorrida por el Parque Industrial de Neuquén , ocasión en la que se refirió a la obra de electrificación de la zona Z1 , es un sector que cuenta con 240 hectáreas y alberga al 25% de las firmas radicadas en todo el parque.

Según se informó oficialmente, se trata de un proyecto de articulación público-privada que permitirá ampliar la capacidad instalada, atraer nuevas inversiones y reforzar la competitividad de las industrias neuquinas. Además, se prevé duplicar la cantidad de empresas radicadas en ese sector y la creación de 8.000 nuevos empleos.

En la jornada recorrieron las instalaciones de la empresa Gervasini Neumáticos, donde participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Industria, Hipólito Salvatori; el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Gabriel Bosco; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; y autoridades de la cooperativa eléctrica de Neuquén, Calf. También participaron empresarios locales que ven sus empresas directamente beneficiadas por estas obras.

Planificación

Durante el acto, Koenig destacó la importancia de los servicios para el desarrollo de la infraestructura industrial y sostuvo que desde el Ejecutivo “estamos trabajando en la planificación de los nuevos parques industriales de la provincia. Para eso hemos encargado los proyectos ejecutivos para tener determinado cuánta es la inversión que se tiene que hacer y cuando vamos a vender un lote tengamos ese componente, el componente de los servicios y no tener que a los empresarios en realizar esta tarea”.

image

Luego, Salvatori explicó que “en este sector están radicadas 35 empresas en total, 16 de ellas están consolidadas y el resto tienen que empezar a invertir luego de esta electrificación, mediante el acuerdo en el cual la provincia entregó los transformadores, los privados hicieron los aportes económicos, algunos mediante créditos del BPN, y Calf provee el montaje electromecánico. Terminamos electrificando estas 240 hectáreas en total, en las cuales hay compromisos por radicación de empleos para unas 8000 personas”.

Por otro lado, el funcionario dijo que “esta obra estaba presupuestada en 2.300 millones de pesos para aportar por parte de los privados y se logró un ahorro significativo de aproximadamente 200.000 dólares de lo que aportaron las empresas, que se va a redistribuir para hacer la red de distribución de agua”, adelantó y explicó que “esto en una administración eficiente de los fondos que se fueron realizando mediante el Consorcio de Administración del Parque Industrial (Capin) y otro hecho destacable es teníamos una oferta de 140 días para ejecutar la obra civil y en 78 días la terminamos”.

Ventas de lotes

Durante la jornada también concretó la entrega de seis decretos de adjudicación en venta de lotes, un decreto de obligaciones cumplidas a una empresa que consolida su radicación en el Parque Industrial y certificados de créditos otorgados por el BPN y que fueron destinados a las firmas que participan activamente en la obra de eléctrica del sector, que representa el 25% del Parque Industrial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1970224490220003770&partner=&hide_thread=false TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA



Recorrimos la obra de electrificación de la zona Z1 del Parque Industrial, un hito largamente esperado por toda la comunidad empresarial de la región.



Se están electrificando 240 hectáreas, lo que representa el 25% del… pic.twitter.com/8GJxGk9JZ6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 22, 2025

El proyecto

El proyecto en ejecución abarca la electrificación de 240 hectáreas dentro del Parque Industrial de Neuquén. Este sector específico, el Z1, constituye a su vez el 25% del parque. El Parque Industrial de Neuquén tiene una superficie total de que representa el 7,35% de toda la ciudad con sus 940 hectáreas donde ya se encuentran radicadas 340 empresas que generan empleo y valor agregado en la provincia.

En este sector, se verán beneficiadas en forma directa 30 empresas, de las cuales hoy están instaladas 16 y el resto se instalarán como consecuencia de esta obra. Es una obra que en total ronda los 5 mil millones de pesos. Se instalarán más de 400 luminarias de alumbrado público además de darle energía a las empresas del área por una potencia total de 4 MW. Este sector va a incluir la plataforma logística, centro de ruptura de cargas único en la norpatagonia.

El proyecto comenzó en el 2019, estuvo paralizado, y fue retomado por esta gestión de gobierno. En menos de un año se reformuló y se ejecutó la obra civil. El montaje electromecánico de todas las instalaciones se hizo mediante el aporte de la Cooperativa Eléctrica CALF, se hizo el montaje del 60% de las columnas y la compra del 100% de los materiales.