Norte neuquino: secuestraron restos de animales protegidos y armas de fuego

La investigación surgió a partir de publicaciones en redes sociales donde se ofrecían armas de fuego para la venta.

Las municiones y restos de animales estaban en una vivienda del norte neuquino.

Este sábado, personal de la División de Investigaciones Zona Norte realizó un allanamiento en una vivienda del norte neuquino tras una investigación de oficio a partir de publicaciones en redes sociales donde se ofrecían armas de fuego para la venta.

El hecho ocurrió en una vivienda de El Huecú, una localidad ubicada en el norte de la provincia de Neuquén. Según informaron las autoridades, mediante distintas técnicas de investigación se logró individualizar al presunto comerciante ilegal que ofrecía armas a través de redes sociales.

Con la correspondiente orden judicial, se concretó el procedimiento, durante el cual se secuestraron 320 cartuchos de diferentes calibres: 250 calibre 22 largo, 63 calibre 22, 5 calibre 7,65, 1 cartucho calibre 22 y 1 cartucho calibre 9 mm, junto con un arma de fuego larga tipo carabina automática y sus cargadores.

Además, en el patio trasero de la vivienda se encontraron restos de animales protegidos por la Ley Provincial 2539. Entre los elementos incautados se encontraron: un cuero de zorro colorado, una cáscara de huevo de choique, patas y cabeza de piche, un cráneo de ciervo con astas, astas sueltas y una trampa para zorro.

secuestro armas el huecu (1)

El operativo estuvo a cargo del personal de Guardafaunas de la Región Norte y contó con la participación de efectivos del GEOP, Criminalística de Chos Malal y la Comisaría N° 33 de El Huecú. En cuanto a los dos ocupantes de la vivienda, la fiscalía dispuso la notificación de imputación y la designación de defensa legal.

Caza ilegal en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Hace algunas semanas, un operativo de control vehicular realizado en la Ruta Nacional 237 terminó con la intervención de Parques Nacionales por un caso de caza ilegal. El procedimiento estuvo a cargo del Destacamento Nahuel Huapi, que inspeccionó una camioneta Toyota Hilux con destino a una estancia cercana.

Durante la revisión, los efectivos constataron que los ocupantes transportaban diversas armas y elementos vinculados a la caza: una carabina Remington calibre 308, un fusil Marlin del mismo calibre, municiones, cuchillos y equipos de comunicación. Inmediatamente se dio intervención a Parques Nacionales debido a la normativa de protección de fauna silvestre vigente.

caza ilegal parques nacionales ruta 237

En la camioneta viajaban cuatro personas domiciliadas en San Carlos de Bariloche: el conductor de 27 años y tres acompañantes de 48, 20 y 19 años.

Según el comisario inspector Marcos Oviedo, se trató de un procedimiento de rutina y los ocupantes colaboraron en todo momento. "Se corroboró que tenían las tarjetas de legítimo usuario y de portación, todas en vigencia. Las armas estaban correctamente transportadas, con sus fundas, sin cartuchería en recámara y sin cargadores", detalló.

Oviedo explicó que los ocupantes manifestaron que se dirigían a cazar en una estancia, sin embargo, la actividad está actualmente prohibida por la veda vigente que protege la fauna silvestre. Por ese motivo, se labraron las actas correspondientes y se dispuso el secuestro preventivo de las armas largas, municiones, cuchillos y equipos de comunicación.