Acusaron al integrante de una banda narco de Rincón de los Sauces

La casa del imputado fue allanada a mediados de septiembre. Sus cómplices ya fueron acusados en una audiencia previa.

El integrante de una banda narco de Rincón de los Sauces que había logrado fugarse de la Justicia durante el allanamiento a su morada, fue detenido y acusado por la fiscalía en las últimas horas. En su casa se encontró un arsenal de armas y municiones.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira , un hombre identificado por sus iniciales como "G.L.P" fue acusado el viernes por pertenecer a una banda dedicada a comercializar estupefacientes en Rincón de los Sauces .

La representante de la fiscalía describió que, en el marco de la investigación, se verificó la comercialización de estupefacientes en tres viviendas de la misma ciudad, desde el 13 de agosto y hasta el 12 de septiembre. Luego, se realizaron tres allanamientos y fueron secuestrados diversos elementos . Tras ello, otros dos involucrados, "M.A.B" y "A.N.O", fueron detenidos junto a un menor de edad y acusados el pasado 15 de septiembre, mientras que "G.L.P" se fugó durante las diligencias y fue detenido en los últimos días.

En el procedimiento realizado en la vivienda de "G.L.P" se secuestraron 11 municiones calibre 9mm, seis municiones calibre .38, dos balanzas digitales de precisión, 19 municiones 9 mm, un arma de fuego tipo revolver calibre .38 con 6 municiones sin percutar, 50 municiones calibre 9 mm, 66 municiones calibre .38 largo, 24 municiones calibre .38 corto, un arma de fuego tipo revolver calibre .32 largo, 13 municiones calibre .38, seis envoltorios de nylon con 9 gramos de hongos alucinógenos, una balanza digital con restos de cocaína y documentación a nombre del imputado.

Por todo esto, los delitos que le atribuyó la representante del MPF son comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas y por servirse de menores de edad en carácter de coautor y tenencia ilegal de arma de fuego en carácter de autor.

Además, dado el antecedente de fuga, Moreira requirió que "G.L.P" permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses bajo el argumento de que existe peligro de fuga por no sometimiento al proceso y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Como ocurre en otras ocasiones, la banda narco está bajo sospecha por otros delitos. Se incautaron cinco armas de fuego y más de dos centenares de proyectiles.

También solicitó que se dicte el embargo de todos los fondos del imputado, en bancos y billeteras virtuales y la clausura preventiva de su casa por 120 días.

El juez de garantías Juan Pablo Encina, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de la fiscalía y dio por formulados los cargos. Además, fijó la prisión preventiva por cuatro meses y ordenó el embargo de las cuentas bancarias y de billeteras virtuales. Finalmente, el magistrado dictó la clausura de la casa de drogas por 120 días.

Sus cómplices de la banda ya fueron acusados

En el marco de la investigación del caso y fruto de las observaciones realizadas, fueron allanados otros dos domicilios en simultáneo al mencionado anteriormente, todos ubicados en la ciudad de Rincón de los Sauces donde además se secuestraron unos 30 gramos de cocaína, más de 1 millón de pesos en efectivo, más armas de fuego y municiones, balanzas digitales en funcionamiento con restos de cocaína, celulares y anotaciones de interés.

Todas las armas de fuego secuestradas en los tres procedimientos fueron peritadas por el Gabinete Balístico que determinó que todas se encontraban aptas para el disparo.

En una audiencia anterior, M.A.B y A.N.O fueron acusados, mientras que el menor de edad involucrado que fue demorado en el lugar donde fueron hallados los imputados, quedó bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Juveniles.