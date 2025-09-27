Cipolletti: brutal batalla entre mujeres de una familia dejó dos heridas de arma blanca

El sangriento y lamentable episodio se dio a conocer este viernes y tuvo lugar en un populoso barrio de Cipolletti.

La policía intervino para frenar el caos y ayudar a las mujeres heridas. La agresora escapó.

Un confuso y violento episodio en un populoso barrio cipoleño dejó el sangriento saldo de dos mujeres heridas de arma blanca tras un enfrentamiento con una tercera involucrada, quien se encuentra prófuga de la justicia. La brutal batalla ocurrió en el barrio Anahi Mapu de Cipolletti y aparentemente, existiría un parentesco entre las víctimas y su agresora.

La tensa disputa familiar tuvo lugar el jueves aunque la información trascendió este viernes. Según se supo, personal de la Unidad 45 recibió un llamado alertando sobre una salvaje pelea entre tres mujeres y solicitando una ambulancia para una de las heridas que "no paraba de sangrar".

En ese lamentable escenario, Javier Yánez , Jefe de la Unidad Quinta, detalló que la agresora se encuentra prófuga, pero que la fiscalía ya ordenó la detención. En redes sociales se filtraron algunas imágenes de la barbarie, como las que compartió en X el colega Edgardo Pino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechealumine/status/1971579247631499618&partner=&hide_thread=false #Cipolletti 2 mujeres heridas de arma blanca por otra mujer tras un enfrentamiento entre la misma familia.

Ocurrio en el Barrio Anahi Mapu y policia busca a la autora del ataque pic.twitter.com/2gybz9vGyz — Edgardo Pino (@chechealumine) September 26, 2025

Una semana movidita por líos entre familias

En este caso fue entre familias vecinas, pero también alteró la paz de una zona de la región hace menos de una semana semana. Un grave episodio de violencia se desató el sábado al mediodía en la zona del Puente 83 de Fernández Oro, cuando dos familias se enfrentaron con insultos, piedras y destrozos a vehículos y viviendas. La pelea motivó la intervención de un operativo de seguridad con el personal de la Comisaría Nº26 y Seguridad Vial de Cipolletti.

Según testigos, al menos cuatro patrulleros participaron del despliegue policial y observaron a efectivos corriendo sobre los techos de varias viviendas. Fuentes policiales le confirmaron a LMCipolletti que la magnitud del conflicto de las dos familias de la zona motivó la intervención policial para evitar que pase a mayores.

Miguel Elifonso de la Comisaría Nº26 confirmó que el personal actuó con rapidez para evitar que los incidentes pasen a agresiones físicas, ya que las familias mantienen un profundo conflicto de vieja data.

Hubo momentos de gran tensión cuando uno de los integrantes de la familia insultó y lanzó piedras que derivaron en la ruptura del vidrio de un vehículo. Esta agresión fue respondida con el lanzamiento de dos piedras que rompieron la ventana de la vivienda propiedad de la familia en conflicto.

Los enfrentamientos provocaron daños materiales de consideración, que generó denuncias cruzadas por daños a la propiedad efectuadas en la Fiscalía de Cipolletti. El comisario confirmó que las denuncias ya poseen legajo judicial y que la Fiscalía ya tomó intervención para investigar el origen del conflicto y determinar responsabilidades.

No se reportaron personas detenidas ni heridos de gravedad, aunque la investigación continúa su curso y no se descartan imputaciones en los próximos días.