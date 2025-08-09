Loncopué: un niño de dos años murió por asfixia por un caramelo

El fallecimiento se produjo debido a una obstrucción de la vía respiratoria en un trágico incidente. La municipalidad suspendió las actividades culturales.

El hecho trágico, que resultó en la muerte de un niño de dos años, ha generado un gran impacto por estas horas en la comunidad de Loncopué y ha sido un evento devastador que causó gran tristeza y dolor en la familia del menor, que fue identificado como Thiago Ismael Jara, según confirmaron de la Municipalidad de Loncopué .

Hay un fuerte hermetismo sobre los hechos acontecidos, pero según pudo averiguar LMNeuquén no hubo intervención policial ni judicial en torno al incidente ya que las primeras medidas las adoptó personal del Hospital Loncopué. Fuentes precisaron a este diario que en la tarde-noche (antes de las 21 horas) de este viernes salud pública intervino en la hospitalización del niño debido a una asfixia provocada por la ingesa de un caramelo que se atascó en su vía respiratoria .

Extraoficialmente se supo, además, que el niño fue asistido en primera instancia en el Hospital de Loncopué y derivado al Hospital de Zapala por la gravedad del cuadro clínico. En el camino se decidió ingresarlo al Hospital de Las Lajas por el agravamiento del estado de salud; y luego derivarlo a Zapala, donde finalmente se constató la muerte por asfixia con cuerpo extraño. En el abordaje de esta situación participaron distintos profesionales de los tres hospitales: enfermeros, médicos y un pediatra-neonatólogo.

Por la complejidad del hecho y del cuadro de salud, se requirió la presencia de efectivos policiales de la Comisaría 26 de Loncopué que activaron el protocolo de rigor para evitar todas las cuestiones de peligro vinculadas al tránsito y optimizar la evacuación de la urgencia desde la misma localidad con destino a Zapala.

Muestras de afecto

Al confirmar el fatal desenlace el intendente municipal, Daniel Soto, junto al equipo de trabajo, publicaron un sentido mensaje para acompañar en este difícil momento a los padres del menor fallecido: Jeremías Jara y Nélida Huentén; como así también a sus hermanos y a toda la familia Jara-Huentén. “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de "Thiaguito" brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”, escribieron.

Por su parte los Pastores Fernando Huentén y María Quezada de la Iglesia Biblia Abierta comunicaron que en señal de duelo y respeto por el dolor de la familia de Thiago tomaron la decisión de suspender todas las actividades previstas en la congregación. Medida similar se adoptó desde el municipio con la suspensión de la agenda cultural y deportiva, según lo confirmó la presidenta del concejo deliberante, Marina Martínez.

En medio de escenas de dolor los restos del pequeño fueron trasladados en horas de la media tarde de este sábado desde la Sala Velatoria hasta la Necrópolis local para recibir cristiana sepultura.

La Importancia de la Prevención

La asfixia es una causa prevenible de muerte en niños, y es importante tomar medidas para prevenirla. El sistema de salud brinda información al respecto y de acuerdo a los siguientes puntos:

- Supervisar a los niños cuando comen o juegan con objetos pequeños.

- Asegurarse de que los niños no tengan acceso a objetos que puedan causar asfixia.

- Enseñar a los niños a comer y jugar de manera segura.